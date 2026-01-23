Basile: “Vi dico cosa faccio a Roma, ma vorrei sapere cosa fa Germanà per Messina”

La replica del sindaco di Messina alle accuse della Lega

MESSINA – “La mia presenza a Roma rientra in una normale e costante attività istituzionale. Con cadenza quasi settimanale seguo personalmente, presso i diversi Ministeri, le procedure legate ai finanziamenti e agli interventi strategici già assegnati alla città di Messina, oltre ai dossier ancora in fase di definizione”. Replica così Federico Basile ad una nota della “Lega per Salvini premier” di Messina, nella quale il sindaco di Messina era stato accusato di essersi recato a Roma mentre la Città metropolitana viveva situazione di estrema criticità.

La replica a Germanà

“Caro senatore Germanà – esordisce Basile nella sua replica – quello che il Sindaco del Comune di Messina riesce a fare in 24 ore a Roma, lei lo sa bene. Ed è, con ogni evidenza, ciò che forse qualcuno non è riuscito a fare in tanti anni trascorsi nei cosiddetti salotti romani. Dall’inizio del mio mandato elettorale, come le è noto, ho sempre concentrato in poche ore i miei spostamenti su Roma (io nella capitale ci vado solo per lavoro!) avendo acquisito la capacità di incastrare più appuntamenti operativi tra un Ministero e l’altro, lavorando concretamente sui dossier della città. È esattamente ciò che continuo a fare oggi, con lo stesso spirito e, se possibile, con ancora maggiore determinazione”.

“Vado avanti a testa alta e con le spalle larghe”

“La città di Messina sa perfettamente cosa fa quotidianamente il suo Sindaco, dentro e soprattutto fuori Palazzo Zanca. Il fatto che questo non le sia chiaro, senatore Germanà, mi lascia sinceramente perplesso. Detto ciò, continuerò a lavorare con sobrietà e serietà su tutti i temi aperti per la città. Ora che la sua curiosità sulla mia attività a Roma è stata soddisfatta, mi auguro che possa essere ricambiata, chiarendo quali risultati concreti la sua presenza settimanale da generazioni nella Capitale abbia prodotto per Messina. Io indipendentemente da tutto farò come ho sempre fatto: andrò avanti a testa alta e con le spalle larghe”.