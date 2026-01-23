 Basile: "Vi dico cosa faccio a Roma, ma vorrei sapere cosa fa Germanà per Messina"

Basile: “Vi dico cosa faccio a Roma, ma vorrei sapere cosa fa Germanà per Messina”

Gianluca Santisi

Basile: “Vi dico cosa faccio a Roma, ma vorrei sapere cosa fa Germanà per Messina”

venerdì 23 Gennaio 2026 - 17:29

La replica del sindaco di Messina alle accuse della Lega

MESSINA – “La mia presenza a Roma rientra in una normale e costante attività istituzionale. Con cadenza quasi settimanale seguo personalmente, presso i diversi Ministeri, le procedure legate ai finanziamenti e agli interventi strategici già assegnati alla città di Messina, oltre ai dossier ancora in fase di definizione”. Replica così Federico Basile ad una nota della “Lega per Salvini premier” di Messina, nella quale il sindaco di Messina era stato accusato di essersi recato a Roma mentre la Città metropolitana viveva situazione di estrema criticità.

La replica a Germanà

“Caro senatore Germanà – esordisce Basile nella sua replica – quello che il Sindaco del Comune di Messina riesce a fare in 24 ore a Roma, lei lo sa bene. Ed è, con ogni evidenza, ciò che forse qualcuno non è riuscito a fare in tanti anni trascorsi nei cosiddetti salotti romani. Dall’inizio del mio mandato elettorale, come le è noto, ho sempre concentrato in poche ore i miei spostamenti su Roma (io nella capitale ci vado solo per lavoro!) avendo acquisito la capacità di incastrare più appuntamenti operativi tra un Ministero e l’altro, lavorando concretamente sui dossier della città. È esattamente ciò che continuo a fare oggi, con lo stesso spirito e, se possibile, con ancora maggiore determinazione”.

“Vado avanti a testa alta e con le spalle larghe”

“La città di Messina sa perfettamente cosa fa quotidianamente il suo Sindaco, dentro e soprattutto fuori Palazzo Zanca. Il fatto che questo non le sia chiaro, senatore Germanà, mi lascia sinceramente perplesso. Detto ciò, continuerò a lavorare con sobrietà e serietà su tutti i temi aperti per la città.  Ora che la sua curiosità sulla mia attività a Roma è stata soddisfatta, mi auguro che possa essere ricambiata, chiarendo quali risultati concreti la sua presenza settimanale da generazioni nella Capitale abbia prodotto per Messina. Io indipendentemente da tutto farò come ho sempre fatto: andrò avanti a testa alta e con le spalle larghe”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Meteo Weekend: domenica arriva una perturbazione atlantica, nuove piogge
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED