Basket B fem., il San Matteo si aggiudica il derby contro la Rescifina

Nella seconda giornata di campionato alla palestra comunale di Ritiro di fronte le due formazioni cittadine, le padrone di casa di coach Grillo hanno prevalso 59-45

MESSINA – È stato un derby dalle due facce quello andato in scena alla Palestra Comunale di Ritiro, dove le ragazze dell’Asd San Matteo hanno conquistato la seconda vittoria stagionale superando l’altra formazione cittadina la Polisportiva Rescifina con il punteggio di 59–45. Nonostante un avvio incerto, le biancorosse di coach Grillo hanno saputo crescere nel corso del match, imponendo ritmo e solidità nei momenti chiave.

San Matteo aggiunge altri due punti preziosi alla propria classifica e conferma il buon momento dopo la vittoria esterna alla prima giornata in casa del Gonzaga Palermo per 90-60. Il prossimo appuntamento per le biancorosse sarà nuovamente in casa contro Viagrande, sabato 26 ottobre. In mezzo un turno di riposo mentre la Giuseppe Rescifina, che aveva riposato alla prima giornata inizia il suo campionato con una sconfitta e settimana prossima farà il suo esordio in casa al PalaTracuzzi contro il Gonzaga Palermo che nella seconda giornata ha stracciato Viagrande per 106-35.

San Matteo – Rescifina 59-45

L’inizio è contratto da entrambe le parti, con pochi canestri e ritmi bassi. Bisogna attendere sette minuti per vedere la doppia cifra sul tabellone. Shuak e Ingrassia guidano la chiusura del primo quarto per le locali, parziale che termina 14–8. Nel secondo periodo regna l’equilibrio. Kalach si fa sentire per le ospiti, mentre la giovane Arigò risponde con energia e determinazione. Il parziale di 12–12 manda le squadre all’intervallo lungo sul +6 San Matteo.

Il terzo quarto segna la svolta definitiva. Le biancorosse toccano il massimo vantaggio di 24 punti grazie alle iniziative offensive di Renata Melita, Cascio e Suhak. La difesa alza i giri e concede appena 6 punti alle avversarie, contro i 17 messi a segno dalle padrone di casa. Nel quarto periodo Rescifina prova una timida reazione con Spadaro e Kalach, ma Laine e Raffaella Melita tengono salde le redini del match e chiudono ogni spiraglio. Va segnalato che le avversarie hanno trovato il loro parziale più produttivo proprio negli ultimi dieci minuti, con 19 punti segnati mentre in campo dall’altra parte coach Grilloha dato spazio alle più giovani.

Tabellino

San Matteo: Cascio 5, Morabito 0, Melita Renata 12, Ingrassia 4, Arigò 6, Melita Raffaella 6, Laine 9, Vinci 0, Versace 0, Costantino 2, Suhak 15, Minutoli 0.

Coach: Grillo, Lucchesi, Bonaccorsi. Preparatore Fisico: Cordaro

Giuseppe Rescifina: Kamal 0, Limosani 6, Valenti 0, Davì 4, Kalach 11, Cundari 0, Saccà 0, Rescifina 0, Fiorentino 2, Spadaro 5, Blancato 8, Morabito 9.

Coach: D’Arrigo.

Arbitri: La Spina & Pulvirenti.

Parziali: 14-8, 12-12, 17-6, 16-19.

