Il Messina cambia la guida del settore giovanile. Nuovi ruoli per Coppola, Parisi e Bombara

L’Acr Messina ritiene che il settore giovanile rappresenti le fondamenta di ogni club. In quest’ottica, proiettata verso il futuro e la costruzione di un vivaio sempre più strutturato e competitivo, la società ha scelto di ripartire da autentiche bandiere messinesi:

Responsabile Settore Giovanile: Carmine Coppola

Allenatore Under 19: Alessandro Parisi

Collaboratore Tecnico: Domenico Bombara

L’ACR Messina rivolge un sentito ringraziamento a Roberto Buttó, Giovanni Cirino ed Emanuele Marchese per il lavoro svolto. Grazie al loro impegno il settore giovanile ha preso forma, ponendo basi solide sulle quali costruire il futuro.