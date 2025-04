Basket, la Pcr Messina chiude al terzo posto regionale

Per la formazione Under 15 di coach Doria adesso la sfida con la Virtus Club Ragusa per il passaggio alle fasi successive

MESSINA – La squadra Under 15 Eccellenza della Polisportiva Cestistico Riunita-Unime Messina, allenata da coach Sandro Doria, ha raggiunto un risultato straordinario, conquistando il terzo posto nella classifica regionale, un traguardo che conferma il grande impegno e il talento dei nostri giovani atleti e soprattutto la bontà del progetto avviato anni fa con la Ssd UniMe per dare sempre una maggiore qualità nello sport ai ragazzi messinesi con l’intento di fidelizzarli sin da piccoli all’università di Messina.

Il prossimo appuntamento per i ragazzi della Pcr-Unime Messina sarà questo pomeriggio, sabato 5 aprile 2025, quando affronteranno la Virtus Club Ragusa in una sfida decisiva per il passaggio alle fasi successive. L’incontro si svolgerà presso il Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, con inizio alle ore 18. La squadra di coach Doria si presenta a questa sfida con grande determinazione e con la consapevolezza di poter mettere in campo tutto il lavoro svolto durante la stagione.