L'Orlandina completa il roster dando il benvenuto a Mei

Guardia di 185 cm, classe 1985, Nicola Mei ha completato il roster dell'Orlandina Basket, società con la quale sarà legato fino al 30 giugno del prossimo anno. Giocatore di assolutá duttilitá ed esperienza, Mei muove i primi passi cestistici nella sua Lucca, per poi iniziare una lunga trafila tra B1, A Dilettanti e DNA con le maglie di Imola, Siena, Recanati, Firenze, Sant’Antimo, Ostuni e Perugia. Nel 2013/14 la chiamata di Varese gli permette di calcare i parquet di Serie A, cosa che fará anche l’anno successivo con la maglia di Cremona. Poi il passaggio a Latina in A2 Ovest (10.3 punti in 25’) mentre nel 2016/17 indossa la canotta di Roseto (8 punti a partita con il 40% da 3 in 21’).

Oltre che sul toscano, coach Sodini per la stagione che sta per iniziare, sul comparto esterno potrà contare anche su Laganá, Triche, Bellan, Lucarelli e Chessari. “Nicola Mei - dichiara coach Sodini - è un giocatore esperto che conosco bene per averlo allenato giovanissimo a Lucca in serie B. E' un giocatore di rottura, che fa dell'imprevedibilità la sua arma migliore. E' un gran tiratore e un ragazzo che lavora benissimo in palestra.

Sono sicuro - continua il mister della compagine tirrenica - non sia soddisfatto della sua ultima stagione e per questo farà di tutto per mostrare quello che è capace di fare e si farà trovare pronto fin dall'inizio quando verrà chiamato in causa. Sono contento - conclude Sodini - dell'ulteriore sforzo della società per metterci nelle condizioni di competere con tutti fin da subito. Ora sta a noi affilare le armi e di certo non risparmieremo energie!”