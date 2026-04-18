Basket School Messina a Ragusa, Vita: “Con la vittoria siamo ai playoff”

Ultima partita lontano da casa nella 29ª giornata di B Interregionale per i giallorossi, impegni casalinghi per Barcellona contro Molfetta e Milazzo contro Monopoli

La stagione regolare si avvia verso le battute finali e la EcoJump Messina Basket School si prepara a una delle trasferte più impegnative dell’anno. Domenica i giallorossi saranno di scena sul parquet di Ragusa, formazione tra le più attrezzate del torneo, costruita per il pronto ritorno in Serie B Nazionale dopo la retrocessione della scorsa stagione. Un avversario di grande valore, reduce dal pesante ko nello scontro diretto con la capolista Matera e dunque ancora più determinato a riscattarsi davanti al proprio pubblico.

Palla a due di Virtus Ragusa-EcoJump Messina Basket School al PalaPadua alle 19,00. Arbitri del match Daniele Barbagallo di Acireale e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto. Le altre due siciliane Svincolati Milazzo e Barcellona attese da impegni casalinghi contro Molfetta e Monopoli

La presentazione del dirigente Vita

All’andata andò in scena una delle partite più spettacolari dell’intero campionato, risolta solo negli ultimi possessi con una vittoria di carattere per 90-89 da parte della EcoJump Messina: “Notoriamente – dice il dirigente Fabio Vita – siamo una squadra che in trasferta non rende come in casa, ma adesso che abbiamo raggiunto l’obiettivo della salvezza matematica magari andremo a Ragusa con un atteggiamento un po’ più rilassato e sereno. A prescindere da tutto, affronteremo l’incontro come facciamo sempre, con il massimo impegno, cercando di portare a casa un risultato che vorrebbe dire playoff matematici. Detto questo, è l’ultima trasferta della regular season e ci prepariamo ad affrontare le ultime due partite prima degli eventuali playoff, con le due squadre forse più continue di questa stagione”.

Massima concentrazione, dunque, in casa giallorossa, con il gruppo che ha lavorato con intensità dopo aver centrato l’obiettivo stagionale: “Stiamo bene, è stato un campionato combattuto e bello. L’unico rimpianto è il rendimento esterno, dove purtroppo abbiamo trovato poca continuità dopo un inizio invece molto positivo. Puntiamo al colpo a Ragusa prima della festa con i nostri tifosi per la chiusura della regular season con Matera”.

La visione resta però anche proiettata oltre il campo: “Con lo sguardo già rivolto al futuro – conclude Vita – ricordiamo il nostro allarme lanciato con la conferenza stampa del 18 marzo, alla quale però non sono seguite risposte concrete, nonostante ci siano stati incontri anche con i candidati sindaco. Attenzione al presente, ma priorità rivolta al futuro”.