Festa dell’Unime nell’ultima in casa contro la Basilicata Nuoto 2000

Chiude con una vittoria e tanti gol la formazione universitaria il campionato di Serie B tra le mura amiche della Cittadella

MESSINA – Successo per l’Unime che nella 17ª giornata di campionato, penultima di serie B e ultima in casa alla Cittadella universitaria, trova l’ottavo successo del suo campionato imponendosi contro la penultima Basilicata Nuoto 2000 per 16-12. Largo successo che regala la festa salvezza davanti al proprio pubblico, visto che la squadra di coach Misiti si era salvata settimana scorsa ma era in trasferta e aveva subito una sconfitta.

Nella partita di sabato pomeriggio sugli scudi il capitano Cama, quattro reti per lui come per lo straniero Ianc, devastante quando riceve palla vicino la porta avversaria. Bene anche il giovane Giacomo Sciabà ormai punto fermo della squadra che segna tre reti, in gol anche i giovani Albarino e Carmignani, buona prova tra i pali di Caliri decisivo con almeno 5-6 parate. Settimana prossima ultima in casa del San Mauro Napoli.

Ssd UniMe – Basilicata Nuoto 2000 16-12

Inizia subito bene la formazione universitaria che va a segno col capitano Cama, la replica in superiorità di Cerchiaro per gli ospiti. D’Angelo e ancora Cama, che dopo aver sbagliato il rigore corregge in rete, per i locali segnano il primo break del match (3-1). Basilicata Nuoto 2000 però vuole lottare e risponde con la doppietta di Spatuzzo e il rigore di Cerchiara, per gli universitari a segno Giacomo Sciabà e Carmignani, si va al riposo sul 5-4.

Nel secondo quarto allunga Unime, gol di Albarino e Ianc, gli ospiti non sfruttato quattro superiorità consecutive e a metà gara Messina conduce 7-4. Nel terzo quarto riprende il botta e risposta, Geloso da una parte e Cerchiara dell’altra. Cama per Messina e Cerchiara su rigore per i lucani. Nel finale si incarta ancora la formazione ospite che manca tre superiorità consecutive in attacco, Messina allunga con Giacomo Sciabà e Ianc sull’11-6. Torna sbloccarsi la squadra ospite con Magliulo in superiorità per l’11-7.

Ultimo quarto in cui Messina rischia, subito Cerchiara e Cerchiaro dimezzano lo svantaggio (11-9). D’Angelo rimette distanza ma Albano replica, Spatuzzo per gli ospiti vale il meno uno e Ianc in superiorità rimette Messina avanti di due (13-11). Superato questo momento di difficoltà l’Unime si scioglie e trova i gol consecutivi di Giacomo Sciabà, Ianc, Cama che mettono tranquillità sul 16-11, la rete finale di Spatuzzo fissa il punteggio sul finale 16-12.

Tabellino

Ssd UniMe: Caliri, Bonfato, Geloso 1, Denaro, Milana, Albarino 1, D’Angelo 2, Giacomo Sciabà 3, Ianc 4, Carmignani 1, Costa, Cama 4, Giulio Sciabà, Finanze.

Allenatore: Francesco Misiti.

Basilicata Nuoto 2000: Cecere, Di Palma, Cerchiara 4, Cerchiaro 2, Albano 1, Musacchio, Baldazzi, Magliulo 1, Spatuzzo 4, Ciccarelli.

Allenatore: Francesco Silipo.

Parziali: 5-4, 2-0, 4-3, 5-5. Superiorità: 1/5, 2/9. Rigori: 0/1, 2/2.

Arbitro: Alessandro Zappulla di Siracusa