Basket School Messina alla prova Viola Reggio Calabria, Mazzù: “Aspettiamo grande pubblico”

Palla a due al PalaTracuzzi alle ore 18, la Viola è seconda in classifica, gli scolari hanno un buon trend tra le mura amiche

MESSINA – Vigilia di grande basket al PalaTracuzzi, con la EcoJump Basket School Messina pronta a scendere in campo per uno dei match più attesi della stagione: il derby con la Viola Reggio Calabria. Una sfida capace di accendere entusiasmo e richiamare una cornice di pubblico importante, a testimonianza del crescente legame tra la squadra e la città. I giallorossi arrivano all’appuntamento in un momento delicato e decisivo del campionato. La squadra è ancora in piena corsa per agganciare un piazzamento playoff e la salvezza diretta, obiettivi che passano inevitabilmente da gare come quella di domani.

Palla a due di EcoJump Messina Basket School-Mola New Basket al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri del match Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ per la tifoserie di casa (ridotto 3€) e di 10€ per gli ospiti (ridotto 5€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine.

Le parole del ds Mazzù

A presentare il match, il direttore sportivo Clemente Mazzù: “Arriviamo al derby confermando il nostro andamento bifronte, bene in casa e meno fuori. Speriamo che questo trend possa proseguire, perché è chiaro che siamo in un momento cruciale della stagione. I punti sono pesanti per tutti, per noi in primis, visto che non abbiamo ancora compiuto il passo decisivo né per la salvezza né per puntare con decisione ai playoff. Sarà una partita importante anche perché ci aspettiamo una grande cornice di pubblico. Questo testimonia l’affetto crescente della città verso la squadra ed è un aspetto che va sottolineato, soprattutto alla luce delle incertezze sul futuro. È importante che si colga quanto questa realtà sia seguita e sentita, anche per chi eventualmente vorrà darci una mano”.

Viola Reggio Calabria reduce da un ko interno e che a Messina vorrà ritrovare slancio per chiudere la regular season al primo posto: “Affrontiamo una Viola che arriva da una sconfitta pesante contro Matera, ma non dobbiamo farci illusioni, perché è stata una partita particolare, condizionata da tanti fattori. Loro hanno un roster lungo e di qualità e verranno a Messina con grande motivazione, sia per restare nelle primissime posizioni, sia perché si tratta di un derby, con il desiderio di riscattare la sconfitta dello scorso anno. Servirà una prestazione di alto livello: i nostri ragazzi dovranno dare il massimo, perché per portare a casa i due punti servirà una vera impresa».