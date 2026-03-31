Quando la tradizione diventa emozione: la Passione Vivente a Oliveri

Veterani e nuovi volti per un'identità rinnovata

A Oliveri, tra vicoli che custodiscono memoria e silenzi che sanno parlare, la sera di domenica 29 non è stata semplicemente una rappresentazione. È stata qualcosa di più profondo, di più umano. È stata un’esperienza condivisa, un battito unico, un’emozione collettiva capace di attraversare le persone e restare dentro.

La rievocazione della Passione di Cristo ha superato ogni aspettativa. Non solo per la straordinaria partecipazione, ma per quell’intensità rara che non si può costruire, solo vivere. Non era teatro — o almeno non soltanto. Era vita che si faceva racconto, nei gesti lenti, nelle cadute sotto il peso della croce, negli sguardi carichi di dolore e misericordia. Era fede che prendeva forma, tra le strade del paese, davanti agli occhi di una comunità intera.

Il mosaico umano e la regia di Franco Orlando

Davanti alla chiesa, l’immagine era potente: decine di figuranti, adulti e bambini, uniti in un’unica visione. Un mosaico umano che raccontava appartenenza, dedizione, radici. Poi il racconto ha preso corpo, scena dopo scena, accompagnato da voci fuori campo capaci di guidare il pubblico dentro un percorso di sofferenza e redenzione. Fino all’ultimo atto, la crocifissione: un momento sospeso, quasi irreale, in cui il tempo si è fermato per lasciare spazio solo alla commozione.

Sotto la regia attenta e instancabile di Franco Orlando, ogni dettaglio è stato curato con passione e rigore. Costumi realistici, scenografie naturali, interpretazioni autentiche: tutto ha contribuito a rendere la rappresentazione incredibilmente viva. Un lavoro corale, costruito nei mesi, fatto di mani che montano, voci che suggeriscono, presenze che sostengono. Un lavoro silenzioso, ma essenziale, che tiene insieme ogni cosa.

Le interpretazioni: il cuore pulsante del dramma

E poi le interpretazioni, cuore pulsante dell’intera rappresentazione. A colpire nel profondo è stata senza dubbio l’interpretazione di Marco Alessandro nel ruolo di Cristo. La sua presenza scenica ha saputo incarnare l’essenza più autentica della figura: umiltà, sofferenza, amore silenzioso. Ogni gesto, ogni passo sotto il peso della croce, ogni sguardo rivolto alla folla raccontava qualcosa di più grande delle parole. Ha regalato agli spettatori attimi di puro stupore, sospendendo il tempo e lasciando emergere una verità emotiva capace di toccare corde intime e profonde.

Paolo Scardino ha dato vita a un Ponzio Pilato semplicemente superlativo: intenso, credibile, capace di trasmettere il tormento interiore di un uomo sospeso tra responsabilità e coscienza. Accanto a lui, Nunzio Orlando ha incarnato un centurione di straordinaria forza scenica, una presenza magnetica che ha saputo dominare ogni momento con naturalezza e autorevolezza.

Veterani e nuovi volti per un’identità rinnovata

I veterani non hanno deluso, confermandosi pilastri solidi di questa tradizione: Vincenzo Orlando, Onofrio Marchese, Manuele Maiorana e Angela Marchese hanno portato in scena esperienza, misura e profondità, dimostrando ancora una volta quanto il loro contributo sia fondamentale.

E poi Simone Iarrera, nei panni di Giuda: una presenza che, anno dopo anno, continua a sorprendere. La sua interpretazione, intensa e viscerale, è riuscita ancora una volta a lasciare il pubblico senza parole, restituendo tutta la complessità di un personaggio fragile e umano.

Volti nuovi e volti noti si sono intrecciati in un equilibrio perfetto, creando un mix vincente che ha superato ogni aspettativa. Un segno chiaro di una comunità viva, capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità. E ancora una volta, tutto questo ha dato ragione alla visione, alla sensibilità e alla dedizione di Franco Orlando, anima instancabile di un progetto che continua a crescere.

Il ringraziamento delle istituzioni e della comunità

Le parole del sindaco Francesco Iarrera hanno colto l’essenza più autentica di questa esperienza:

“Ci sono le mani dietro il telo, le persone che suggerivano, organizzavano, tappavano i buchi, montavano scene: il lavoro silenzioso che unisce i puntini.”

A fargli eco, anche il parroco Antonio Di Bella: “A nome mio e dell’intera comunità di Oliveri, esprimo un sentito ringraziamento per la straordinaria riuscita della Passione Vivente ‘Jesus’. È stato un momento di grande intensità spirituale, capace di farci rivivere con profonda commozione la drammaticità della Passione di Gesù. Grazie per aver donato alla comunità un’esperienza autentica e toccante.”

Gli applausi finali, lunghi e sinceri, non sono stati solo un riconoscimento. Sono stati un abbraccio collettivo. Il segno tangibile di qualcosa che è arrivato dritto al cuore.