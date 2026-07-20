Basket School Messina, Cheick Keita rinforza il reparto lunghi

Il centro maliano classe 2005 Cheick Keita, reduce dalla brillante stagione in Serie C con la Cestistica Gioiese è il quarto nuovo volto degli scolari

MESSINA – La Messina Basket School è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Cheick Keita, centro maliano classe 2005. È il quarto nuovo innesto del roster giallorosso dopo gli arrivi di Bakir Samardzic, Aaron Lomele e Vuk Gojkovic, un ulteriore tassello che va a rinforzare il gruppo a disposizione di coach Pippo Sidoti in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Centro di 207 centimetri, Keita abbina una notevole struttura fisica a un’eccellente elevazione, caratteristiche che gli consentono di essere efficace sotto canestro su entrambi i lati del campo. La sua esplosività e l’atletismo rappresentano qualità importanti che la Messina Basket School punta a valorizzare nel campionato di Serie B Interregionale.

La biografia di Keita

Nato in Mali nel 2005, Keita ha vestito la maglia della nazionale del proprio Paese, partecipando anche alla FIBA Under 17 Basketball World Cup, prima di approdare in Italia nel 2021. La sua prima esperienza arriva con il Next Step Rapallo, con cui ha disputato il campionato Under 19 d’Eccellenza iniziando il proprio percorso di crescita nel basket italiano. Nella stagione successiva esordisce anche tra i senior con il Rapallo in Serie C Gold, affiancando il percorso con il Tigullio Sport Team in Serie C Silver grazie al doppio tesseramento. Proprio in quest’ultima esperienza evidenzia le proprie qualità, chiudendo con una media di 7 punti in 17 presenze.

I numeri in crescendo

Il definitivo salto di qualità arriva nel 23/24, quando è tra i migliori lunghi del campionato ligure di DR1 con la maglia del Rapallo. In 26 partite realizza 430 punti, viaggiando alla media di 16,5 e facendo registrare un massimo stagionale di 31. Successivamente si trasferisce in Toscana per disputare il campionato di Serie C con il Prato Basket Giovane (5,5 punti di media), proseguendo contemporaneamente il proprio percorso giovanile con l’Under 19 Eccellenza del Pistoia Basket. Anche in questo caso conferma le proprie qualità offensive, totalizzando 289 punti e una media di 10,7 punti a partita.

Nella scorsa stagione compie un ulteriore salto di qualità con la maglia della Cestistica Gioiese in Serie C, imponendosi come uno dei migliori centri del campionato. Annata chiusa con 481 punti complessivi, una media di 20 punti a partita e un massimo stagionale di 32, confermando una costante crescita.