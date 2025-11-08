Basket School Messina da big sfida Molfetta, Sidoti: “Servirà concretezza”

Con tre vittorie consecutive i giallorossi sfidano i pugliesi, entrambe le formazioni sono al secondo posto. Derby tra Reggio Calabria e Milazzo, Barcellona in casa contro Matera

MESSINA – Tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta con autorevolezza e carattere contro la Dinamo Brindisi, hanno dato slancio alla EcoJump Messina Basket School, adesso nel gruppetto delle seconde alle spalle della capolista Virtus Ragusa. Ma coach Pippo Sidoti invita a rimanere concentrati in vista della trasferta sul campo di Molfetta, un’altra delle cinque squadre che con 8 punti occupa la piazza d’onore. Per le altre messinesi, in questo fine settimana in cui si scenderà in campo per la settima giornata del campionato di Serie B Interregionale, Barcellona ospita in casa Matera, mentre la Svincolati Milazzo attesa oltre lo Stretto nel derby contro la Viola Reggio Calabria.

Sidoti presenta la sfida della Basket School Messina

“Tutte le partite sono impegnative – dice l’allenatore messinese Pippo Sidoti – vanno preparate bene e il risultato non è mai scontato. Si può perdere su ogni campo e ora affrontiamo Molfetta, che viene da una bella vittoria con Matera. È una buonissima squadra e dobbiamo andare lì con la faccia tosta, giocare la nostra pallacanestro e difendere come sappiamo. Solo in questo modo può anche darsi che riusciremo a portare a casa i due punti, ma servirà concretezza, perché affrontiamo una squadra forte e in fiducia: vincere sul loro campo è sempre complicato”.

Per Sidoti, il confronto di domenica metterà di fronte due delle rivelazioni del campionato: «Assieme a Brindisi siamo le tre squadre che stanno sorprendendo. Ci sono formazioni più attrezzate di noi che stanno facendo fatica, mentre noi con Molfetta e Brindisi possiamo essere considerate davvero le rivelazioni. Qualcuno ha detto che proprio contro Brindisi abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità, ma non sono d’accordo. Abbiamo concesso solo 62 punti e i 70 li facciamo sempre. Se avessimo realizzato i tanti tiri aperti sbagliati, il bottino stato ancora maggiore”.