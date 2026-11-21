Palla a due domenica al PalaTracuzzi alle ore 18, ingresso gratuito per le scuole, scopri come. Barcellona capolista in trasferta a Gela, Svincolati Milazzo attende Termoli

MESSINA – La Via Lattea Messina Basket School prepara la sfida contro la Virtus Sarno con entusiasmo e fiducia, alimentati dalla serie di quattro vittorie consecutive che ha proiettato i giallorossi al secondo posto in classifica. La capolista Barcellona sarà impegnata nel derby siciliano sul parquet di Gela, mentre la Svincolati Milazzo al PalaMilone attende Termoli, sarà la nona giornata di campionato di Serie B Interregionale.

Alla vigilia del confronto di domenica degli scolari giallorossi, coach Pippo Sidoti invita a mantenere alta la concentrazione, consapevole del valore dell’avversario, con cui condivide la seconda posizione: «Affrontiamo una squadra attrezzata per arrivare fino in fondo al campionato, noi siamo in un momento positivo e vogliamo continuare a giocare la nostra pallacanestro e, anche se conosciamo le difficoltà della partita, vogliamo giocare la nostra pallacanestro per mettere Sarno in difficoltà».

Sidoti: “Crediamo nell’entusiasmo e nel lavoro”

I successi hanno contribuito ad accrescere la fiducia della squadra e a rafforzare il legame con la città, tanto che per domenica è attesa una buona cornice di pubblico: «Le vittorie aiutano a creare entusiasmo e a migliorare, per quanto durante la settimana io cerco di fare il pompiere. I facili entusiasmi non vanno bene, soprattutto in una squadra giovane. Sacrificio, determinazione e concentrazione devono essere le nostre basi. Crediamo nell’entusiasmo, ma soprattutto nel lavoro, che per me è fondamentale».

Un passaggio dedicato a Gabriele Serraino, che sabato scorso a Matese ha trovato i primi minuti stagionali, ripagando la fiducia del tecnico e mettendo alle spalle un periodo non semplice: «È un prodotto pattese, ha iniziato a giocare con me quando aveva sette-otto anni, l’ho visto crescere e svilupparsi sotto ogni aspetto. Ero sicuro che non mi avrebbe deluso perché lo conosco e so quello che può dare, ma anche ciò che può diventare: dipende soltanto da lui. È stato fermo per un mese per un problema fisico, ma è un ragazzo sul quale si può scommettere per il futuro. Qui ci sono tanti giovani come Contaldo e altri: stiamo facendo un grandissimo lavoro e li stiamo portando a un rendimento già adeguato alla categoria, con ampi margini di miglioramento».

Come assistere alla sfida della Basket School Messina

Palla a due di La Via Lattea Messina Basket School-Virtus Sarno al PalaTracuzzi alle 18,00. Arbitri del match Lorenzo Pirazzi di Serravalle Sesia e Fabrizio Pittatore di Torino. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 4€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip, forze dell’ordine e per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Messina che dovranno compilare il form presente al link.