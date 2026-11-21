In scena alla Sala Laudamo con protagonisti Daniele Gonciaruk e Daniela Conti

Scritto a quattro mani nel 1917 da Nino Martoglio e Luigi Pirandello e adattato dal regista Valerio Vella, il testo è ambientato nella Sicilia di quell’epoca. Rientrato dall’America dopo 20 anni con un grande desiderio di famiglia e affetto, don Nzulu (Gonciaruk) deve fare i conti con un parentado che lo trascura, ignorando la fortuna che il protagonista ha accumulato.

Tormentato anche dal ricordo di un amore che gli era stato negato prima della partenza e desideroso di riscatto, don Nzulu inventa un nipote ricchissimo, Paolino, che sta arrivando dall’America, desideroso di accasarsi con una parente e di dividere la propria fortuna con la famiglia. Dettagli questi, che scatenano una lotta all’ultima maldicenza tra amici e parenti, che sognano di arraffare il più possibile delle fortune di Paolino. Don Nzulu li osserva beffardo, li fa sbranare tra loro spingendoli a venire fuori come sono realmente, con le loro debolezze, le loro miserie e la loro avidità.

Il colpo di scena arriva nel finale, quando don Nzulu li metterà davanti a tutto questo, spingendoli a guardare dentro se stessi e, forse, a migliorare in futuro.

Martoglio è riconoscibile nelle battute tipicamente siciliane e nel tratteggio dei personaggi, Pirandello nel gioco finale delle maschere, quelle che tutti indossano, spesso inconsapevolmente. Il risultato è una commedia ancora oggi di grande attualità, anche grazie al lavoro di adattamento di Vella, cui ha contribuito Laura Gambadoro, che regala sì allo spettatore risate e divertimento, ma pure spunti di riflessione su quanto l’ipocrisia e l’interesse siano dominanti nei rapporti umani, troppo spessi ridotti a un “do ut des”.

Accanto a don Nzulu la perfida e avida cugina Prazzita (Daniela Conti), l’aspirante cugino Iacu (Domenico Barba), l’antico amore Tidda (Tonina Cardullo), la giovane cugina Rachilina (Melania De Paola), don Gasparinu (Andrea Florio) spasimante di Tidda, il fedele servitore Brasi (Davide Lambiase), gli spasimanti di Rachilina don Liddu (Alessandro Scipilliti) e don Nittu (Alessandro Scarcella), un cameriere (Samuele Paone). Scene Giulia Moschella, luci Mirko Oteri, fonica Andrea Campagna, ottimizzazione e direzione di scena Elisabetta Raffa.

Prodotto dall’Ente Teatro Vittorio Emanuele, “Cappiddazzu paga tuttu” sarà in scena alla Sala Laudamo alle 20.30 oggi e domani e poi dal 24 al 27 novembre. Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Vittorio Emanuele, costo 5 euro.