Seconda trasferta consecutiva per il Messina Rugby che viaggia fino a Benevento per recuperare la seconda giornata di campionato, Lo Giudice: “Vogliamo dare il massimo e divertirci”

MESSINA – Il Messina Rugby torna in campo domenica, la quarta partita della stagione in realtà è il recupero della seconda giornata in Serie B contro il IV Circolo Benevento. Nel girone 6 i giallorossi dello staff tecnico composto da Gianclaudio Bonasera, Giuliana Campanella e Giorgio Blandino sono al momento al comando a punteggio pieno e con questa partita da recuperare. Dopo la prima trasferta vittoriosa contro Brindisi ne segue subito un’altra in Campania.

L’appuntamento al comunale di Rugby di Benevento per l’inizio della sfida è alle ore 14:30, a dirigerla il signor Carlo Esposito della sezione di Napoli. A presentare la partita l’ala Alberto Lo Giudice, in meta nella scorsa giornata: “Fin qui è un ottimo inizio di campionato, credo sia presto però per parlare di pressione. Il gruppo ha tanta voglia di dare il massimo, divertirsi ma senza sottovalutare nessuno. Il IV Circolo che incontreremo domenica è una buona squadra, ostica, l’abbiamo studiata e abbiamo lavorato per affrontarli cercando di colpirli nei loro punti deboli. La meta nell’ultima giornata? È stata importante, dà soddisfazione ma soprattutto sicurezza ed è la dimostrazione della bontà del lavoro che svolgiamo in settimana”.

Foto in questo articolo di Julia Merenda