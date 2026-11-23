Nella nona giornata i giallorossi salgono al secondo posto in solitaria, vince anche la capolista Barcellona che si conferma e la Svincolati Milazzo

La Via Lattea Messina Basket School mette la quinta vittoria consecutiva e resta da sola al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Barcellona, vincenti anche loro in trasferta. I giallorossi peloritani vincono lo scontro diretto contro la Virtus Sarno per 74-61 grazie a una maiuscola prova di squadra, trascinati dai 21 punti di Marinelli, dalla doppia doppia di Beltadze (16 e 13 rimbalzi) e dalle doppie cifre di Dancetovic (determinante nello strappo del terzo quarto) e Labovic, fondamentale nonostante condizionato un problema muscolare. Una vittoria di resilienza con i lunghi Keita e Gojkovic subito con tre falli, gran parte del secondo quarto giocato con Beltadze da cinque e sopperendo di squadra alla prestazione da 23 punti e 21 rimbalzi di Matrone, perché la battaglia sotto le plance finisce “solo” 41-45 per i campani.

Coach Pippo Sidoti ha commentato così nell’immediato post gara: “Una grande vittoria contro una squadra forte, ostica tecnicamente e tatticamente. Fisicamente grossissima e alla fine vedi i falli nostri e ti racconta di una partita dura difensivamente. L’abbiamo giocata come volevamo e come l’avevamo preparata, li abbiamo tenuti a 61 punti e non era facile. Ci siamo studiati nei minuti iniziali in campo, poi noi abbiamo sempre corso e giocato con grande ritmo, successivamente siamo scappati spesso in contropiede e cercato canestri in transizione. Siamo preparati bene da Franco Pichilli e stiamo bene fisicamente, ma non è semplicemente correre in campo, bisogna sapere cosa fare e dove andare. Inoltre siamo lunghi in panchina, oggi abbiamo giocato in dieci e non è scontato. Passerò un bel lunedì, va sempre bene quando si vince”.

In questa nona giornata di B Interregionale vincono anche le altre due messinesi. Barcellona si mantiene capolista dopo una trasferta insidiosa a Gela che era nel gruppo delle seconde alla vigilia di questo turno. I longanesi espugnano il PalaLivatino per 65-74, mentre la Svincolati Milazzo che riceveva in casa la visita di Termoli, si imponeva per 69-66 al termine di una gara equilibrata e aperta fino ai secondi finali.

Basket School Messina – Sarno 74-61

Pippo Sidoti conferma il quintetto con Marinelli, Dancetovic, Labovic, Beltadze e Keita. Avvio vivace, Duranti inaugura il confronto e replica messinese di Beltadze. Il canestro di Raupys e la tripla di Puca valgono il 2-8 dopo 2’30”, ma la reazione è veemente. Marinelli e Beltadze ricuciono lo strappo, Keita firma la parità e poi piazza la stoppata su Matrone. Proprio Beltadze firma il sorpasso, ma Matrone prende le misure in attacco e con cinque punti consecutivi trascina la Virtus Sarno. Messina non si scompone grazie ancora a Marinelli e Beltadze, ma Matrone ora domina e Keita commette in poco tempo il terzo fallo, con la Virtus Sarno che va sul 14-18. Ma sono sempre il capitano e il georgiano a firmare la nuova parità, con Labovic che piazza anche la bomba del vantaggio. Risponde Cucco, ma Marinelli piazza altri cinque consecutivi (11 nel quarto) e chiude i primi dieci minuti sul 26-23.

Ben diversa la seconda frazione, per quanto si apra subito con il pareggio di Raupys dall’arco e il primo canestro della serata di Gojkovic. Marinelli firma il +5, ma anche Gojkovic è costretto a lasciare il campo per il terzo fallo personale, situazione che obbliga Sidoti a utilizzare Beltadze da centro. Mossa preziosa, perché La Via Lattea Messina ora difende di squadra, con la Virtus Sarno che si affida soprattutto a giochi in post basso o in isolamento. La tripla di Labovic vale il 34-26, con il break di 8-0 interrotto da un libero di Cucco. Marinelli fa 2/2 dalla lunetta (36-27), ma gli ospiti non mollano e risalgono fino al -4 con cui si arriva all’intervallo grazie a Matrone e Raupys. Negli ultimi due minuti c’è spazio anche per Serraino al posto di Marinelli, che chiude la prima metà di gara con 15 punti.

Dopo la pausa, La Via Lattea Messina ritrova Keita e Dancetovic. Si riparte come nel primo tempo con la tripla di Duranti, cui replica Dancetovic, che si sblocca con i primi due punti della sua partita. Marinelli aggiunge un libero e Keita trova la schiacciata, ma Sarno risponde ancora con Matrone e Raupys, riportando il confronto in perfetta parità a quota 41. È il momento in cui la squadra di Sidoti alza il livello della propria prestazione, nonostante debba rinunciare a Labovic: Marinelli fa 2/2 e Dancetovic si prende la scena con due triple consecutive che scavano il primo solco significativo. 49-41 a metà periodo. Matrone tiene in corsa la Virtus con due canestri (49-45), ma Dancetovic pesca il 3/3 dall’arco per il nuovo +7 a 1’42” dalla sirena. Nel finale arriva il quarto fallo di Keita, decisione severa che premia oltremodo Raupys, ma i giallorossi conservano il margine e si presentano all’ultimo quarto sul 52-45.

Marinelli subito a segno per il 54-45, ma anche Gojkovic commette il quarto fallo, mentre Matrone resta il principale riferimento offensivo degli ospiti, arrivando a quota 21 già in questa fase. Beltadze torna a farsi sentire e Dancetovic, impeccabile dalla lunetta, firma il 58-47 a 7’30” dalla fine. Sarno resta aggrappata con il solito Matrone, ma Messina esulta per il primo canestro di Samardzic e per il ritorno in campo di Labovic che, anche in condizioni non ottimali firma la pesantissima tripla del 63-49. Il PalaTracuzzi trascina La Via Lattea Messina Basket School, Beltadze stoppa Raupys e i giallorossi volano sul 67-49 con Keita e lo stesso Beltadze. Sarno torna a segnare con una serie di bombe di Puca e Beatrice, ma gli scolari gestiscono il finale e trovano ancora punti con Keita, Labovic e il libero di Marinelli che chiude il confronto sul 74-61.

Risultati 9ª giornata Serie B Interregionale

Academy Catanzaro – Matese 73-72

Ragusa – Sora 91-83

Gela – Barcellona 65-74

Svincolati Milazzo – Termoli 69-66

Rende – Angri 72-75

Basket School Messina – Sarno 74-61

Marigliano – Benevento 76-80

Classifica girone F

Barcellona 16

Basket School Messina 14

Sarno, Gela, Catanzaro, Svincolati Milazzo 12

Benevento, Angri 10

Termoli, Ragusa 8

Matese, Marigliano, Sora 4

Rende 0