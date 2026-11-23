I peloritani si impongono per 31-35 segnando cinque mete e proseguono a punteggio pieno nel girone 6 di Serie B, coach Bonasera: “Partita dura ma abbiamo tenuto il campo”

MESSINA – Quarto successo in stagione per il Messina Rugby che anche nella difficile trasferta di Benevento, contro il IV Circolo, valida come recupero della seconda giornata di Serie B vince e convince. Risultato finale di 31-35 con la vittoria degli ospiti siciliani che oltre ai quattro punti della vittoria incamerano anche il punto di bonus offensivo per aver segnato almeno quattro mete. A segno nella sfida di domenica Gaetano Spadaro, con due segnature, Durante, Ryan e Lo Giudice tutte e cinque le mete sono state chirurgicamente trasformate da Solano che ha aggiunto dieci punti fondamentali alle fine per ottenere la vittoria. Settimana prossima ancora un impegno in questo fitto novembre con la squadra che tornerà in casa e sfiderà la Tigri Bari.

Coach Gianclaudio Bonasera al termine della partita si è così espresso: “È stata una partita molto dura, gli avversari ci hanno messo in serie difficoltà nei punti di incontro e nelle fasi statiche. Siamo partiti andando in vantaggio rimanendoci anche più del doppio break ma loro si sono rifatti sotto a fine primo tempo. Nella ripresa siamo andati ancora sopra ma loro non mollavano, abbiamo dimostrato di saper tenere il campo, non c’è mai stato un grande calo di tensione e abbiamo difeso strenuamente in alcune situazioni riportandoli addirittura indietro. A fine partita è stato bello ricevere sia i complimenti dagli avversari che gli applausi del pubblico di casa”.

IV Circolo Benevento – Messina Rugby 31-35

IV Circolo Benevento: Rosa 16, Ciardullo, Rossi 5, Altieri 5, Siniscalchi, Alloro 5, Nicastro, Fallarino, Pietrantonio, Zagarese, Zeoli, Pagliuca, Melito, Di Grazia, Izzo.

Allenatore: Antonio Manzo.

A disposizione: Schiavo, Covino, Pacelli, De Franco, Gentile, Straccia, Meoli.

Messina Rugby: Oliva, Kese, Ryan 5, Mastroeni, Lo Giudice 5, Solano 10, Gabriele Spadaro, Coletta, Gaetano Spadaro 10, Garcia Rodriguez, Davide Rizzo, Hasanoviq, Maggio, Giovanni Rizzo, Durante 5.

Allenatore: Gianclaudio Bonasera.

A disposizione: Faranda, De Meo, Ciraolo, La Spada, Davide Mangano, Radulescu, Irrera.

Arbitro: Carlo Esposito della sezione di Napoli.

Mete: 3-5. Trasformazioni: 2/3, 5/5. Piazzati 4-0.

Risultati recupero 2ª giornata di campionato

IV Circolo Benevento – Messina Rugby 31-35Rugby Palermo – XV Sud-Est 31-52

Tigri Bari – Us Rugby Benevento 31-36

Classifica girone 6 aggiornata

Messina Rugby 20

Us Rugby Benevento* 15

Partenope 12

Tigri Bari 12

IV Circolo Benevento 11

XV Sud-Est* 10

San Gregorio Catania 9

Rugby Palermo 7

Appia Rugby Puglia 5

Trepuzzi Salento 0

*una partita in meno