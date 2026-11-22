Nell'undicesima giornata di campionato in Eccellenza il Messina interrompe la propria striscia di vittorie in trasferta. Varela e Kragl avevano portato avanti i biancoscudati

Per il Messina rallentamento lontano dalle mura amiche, la sfida valida per l’11ª giornata di Eccellenza in quel di Giarre si conclude per due a due. I biancoscudati di mister Torrisi mantengono l’imbattibilità in esterna ma dopo i due pareggi in casa contro Nebros e Leonzio subiscono anche il primo pareggio in rimonta in trasferta. Allo stadio “Reginoale” di Giarre in provincia di Catania il Messina ha iniziato perdendo Sarao tolto dalla formazione titolare e anche dalla panchina, al suo posto Varela che non lo faceva rimpiangere sbloccando la sfida al 23′ il Giarre ribatteva e al 38′ su rigore la pareggiava con Cecreta. Ad inizio ripresa il solito Kragl rimetteva avanti i peloritani ma a tempo quasi scaduto nuovamente Cecreta ribadiva in rete il pallone del due a due condannando il Messina ad un piccolo stop con il primo pareggio in trasferta.

Giarre – Acr Messina 2-2

Giarre: Barbagallo, Ababei, Storniolo, Ramella, Nania, Rosa Gastaldo, Prestia, La Vardera, Cecreta, Llama, Maltese.

Allenatore: Giuseppe Anastasi.

In panchina: Torrisi, Avolio, Sciuto, Calogero, Pennisi, Catania, Pannitteri, Rimmaudo, Torres.

Acr Messina: Coco, Guerriero, Tanasa, Varela, Sartore, Konate, Blondett, Burzio, Langone, Kragl, Passiatore.

Allenatore: Alfio Torrisi.

In panchina: Calabrese, Bontà, Palumbo, Zampa, Bollino, Pellegrino, La Spada, Giunta, Bonanno.

Marcatori: Varela 23′ (M), Cecreta rig. 38′ e 83′ (G), Kragl 49′ (M).

Arbitro: Carlo Maria Dolenti di Caltanissetta.

Assistenti: Fraggetta di Catania e Avola di Ragusa.

