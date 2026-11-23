Un iscritto dem di Messina spiega il suo dissenso, rispetto all'astensione del Pd, e tesse l'elogio del presidente Adsp, nel ricordo di Franz Riccobono

MESSINA – Da un cittadino, iscritto al Partito democratico, riceviamo e pubblichiamo. Preferisce firmare il proprio documento solo con un pseudonimo, Sicilian.

Zona falcata a Messina, “ecco perché non sono d’accordo sull’astensione in relazione al commissariamento”

​Erano gli anni a cavallo tra il 1999 e il 2000. Eravamo giovani studenti universitari e io, provenendo dai Giovani Democratici, muovevo i primi passi verso la Margherita. Oggi, però, non riesco a restare in silenzio vedendo il Partito Democratico rivendicare con orgoglio l’astensione su un emendamento che, finalmente, assegna una responsabilità precisa a un commissario per il risanamento di un’area strategica della nostra città.

​Per spiegare il mio dissenso devo tornare proprio a quegli anni accademici. Già allora la Zona Falcata di Messina, dimenticata dai più, rappresentava il punto di partenza o di arrivo per un gruppo di una quindicina di ragazzi. Appassionati dalle preziose riflessioni del grandissimo Franz Riccobono — che alcuni di loro chiamavano confidenzialmente per nome, mentre io, per un profondo rispetto reverenziale, non riuscivo ad abbandonare il “Lei” — quei giovani sognavano di restituire alla città quella porzione di territorio unica al mondo, ma da troppo tempo avvelenata ed emarginata, liberandola finalmente dal degrado.

​Tra loro c’era proprio Ciccio Rizzo, insieme all’immancabile Piero A., a un “piccolo” Ferdinando C., a Daniele T. e ad altri ragazzi oggi meno noti. Me li aveva presentati il mio professore di allora, il compianto e grandissimo Giovanni Davoli (con cui sostenni Istituzioni di Diritto Pubblico prendendo 30 e lode). Li apprezzavo — e continuo a rispettarli ancora oggi — perché erano giovani capaci, tenaci, caparbi e concreti, che, come me, erano pronti ad andare oltre le belle parole, a dialogare e a coinvolgere anche chi apparteneva a un altro schieramento politico pur di fare il bene di Messina.

​Per questo oggi mi rivolgo direttamente all’amico Giacomo D., che sfilava accanto a Elly, Antony, Armando e a chi già allora animava l’area della sinistra universitaria insieme all’altro Giacomo C. e a Nicola C. oggi in altri schieramenti (c’eri anche tu, Ciccio Q., che pur partecipando meno alla nostra politica studentesca, insieme agli altri potrai confermare o smentire i miei ricordi). Chiedo a Giacomo perché non abbia spiegato alla segreteria nazionale e regionale che Ciccio Rizzo, per storia personale e competenza maturata sul campo, rappresenta oggi una figura adeguata, se non la migliore, per affrontare la sfida della riqualificazione della Zona Falcata, e non solo.

“Il Pd una comunità politica senza padroni. E intanto buon lavoro al neo commissario Rizzo”

​Continuo a militare nel Partito Democratico perché lo considero una comunità politica senza padroni, in cui il dissenso può essere espresso liberamente con l’obiettivo di migliorarsi a vicenda. Proprio in virtù di questa libertà, grazie allo spazio offerto da questa testata, sento il dovere di dissociarmi pubblicamente dalla scelta dell’astensione, augurando al contempo buon lavoro al nuovo commissario per il difficile compito che lo attende.

Sicilian

Nella foto in basso Francesco Rizzo con la sottosegretaria Matilde Siracusano e la segretaria generale dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto Giusy Marabello.

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