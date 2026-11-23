Arriva la quarta sconfitta consecutiva in Serie A2 Elite e a commentare il momento difficile prendono la parola i due presidenti

MESSINA – Non vive un buon momento l’Acr Messina Futsal che dopo la splendida cavalcata della passata stagione sta facendo i conti con la categoria superiore che è la Serie A2 Elite e il cambio di guida tecnica varato qualche settimana fa. Sabato è arrivata un’altra sconfitta, la quarta consecutiva, stavolta pesante e in casa contro il Futsal Russi che al PalaLaganà è passato per nove reti a tre, subito al termine della sfida ha preso la parole Fabrizio Caratozzolo presidente del Messina Futsal e riconfermato presidente nell’Acr Messina Futsal.

“Non è un bel periodo – spiega Caratozzolo – Avevo chiesto ai ragazzi carattere, grinta e voglia di lottare fino alla fine. Hanno provato e creato tanto, ma è mancata quella cattiveria che ci aveva contraddistinto nella passata stagione. Il campionato è ancora lungo, abbiamo tutto il tempo per recuperare. Dobbiamo ritrovare le energie mentali e le motivazioni. Anche una vittoria potrebbe darci la spinta giusta per ripartire”.

Il messaggio di Justin Davis

A far sentire la propria vicinanza anche Justin Davis che affidandosi ad una storia sui propri social scrive: “Ragazzi dell’Acr Messina Futsal, vi scrivo per farvi sentire la mia vicinanza e quella di tutta la società. Sappiamo che non è un periodo facile: i risultati non stanno arrivando e il cambio in panchina è sempre un momento delicato. Proprio adesso però si vede di che pasta è fatta una squadra. Ho fiducia in voi, nel vostro impegno e nel lavoro che state facendo ogni giorno. Accogliete il nuovo mister con entusiasmo e restate uniti: il gruppo è la vostra forza più grande. Indossate una maglia che rappresenta una città intera, e il Messina non si arrende mai. Testa alta, cuore e determinazione: i risultati arriveranno. Siamo con voi, sempre. Forza ragazzi, forza Messina!”.