Basket School ospita Mola, Donia: “Obbligatorio vincere”

Gli scolari dopo la sconfitta nel derby contro Barcellona tornano in casa al PalaTracuzzi, palla a due domenica alle ore 18

MESSINA – Archiviare subito la sconfitta di Barcellona e ripartire con decisione davanti al proprio pubblico. La EcoJump Messina Basket School si prepara alla sfida interna contro Mola con un obiettivo chiaro: tornare a conquistare i due punti e proseguire la corsa verso la zona playoff, facendo leva su quel rendimento casalingo che nel 2026 ha visto i giallorossi sempre vincenti tra le mura amiche.

La gara di domenica rappresenta un passaggio importante in una classifica ancora cortissima, con poche lunghezze a separare diverse squadre sia verso l’alto che verso il basso. Per la formazione messinese sarà fondamentale confermare il proprio “fortino” casalingo e continuare a costruire punti preziosi in vista del finale di stagione.

Donia: “Classifica corta e poche partite rimaste”

Il general manager Bruno Donia analizza così il momento della squadra: “Arriviamo dalla sconfitta di Barcellona, una partita che abbiamo giocato molto bene per 37 minuti, ma che non siamo riusciti a portare a casa. Adesso dobbiamo ripartire subito e domenica con Mola è obbligatorio vincere. La classifica è cortissima, ci sono tante squadre nel giro di pochi punti e non possiamo permetterci passi falsi se vogliamo raggiungere l’obiettivo playoff”.

Donia sottolinea anche l’importanza del sostegno del pubblico, già protagonista nella trasferta di Barcellona: “Ringrazio i tanti tifosi che ci hanno seguito in trasferta, sono stati straordinari. Adesso però abbiamo bisogno di essere ancora di più al palazzetto. Le partite rimaste sono poche e dobbiamo trasformare il nostro campo in un vero fortino. Mola è una squadra pericolosa, al di là della classifica ha giocatori con grande talento offensivo e ha messo in difficoltà molte squadre. Serviranno concentrazione e serenità per portare a casa una partita fondamentale”.

Le iniziative e come assistere alla partita

In occasione della gara, la EcoJump Messina Basket School conferma anche il proprio impegno sociale al fianco di AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. All’interno dell’impianto sarà infatti presente un banchetto dell’associazione per la vendita delle tradizionali Uova di Pasqua solidali, iniziativa benefica il cui ricavato contribuirà a sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti ematologici.

Palla a due di EcoJump Messina Basket School-Mola New Basket al PalaTracuzzi alle 18,00. Arbitri del match Daniele Barbagallo di Acireale e Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 3€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine. Ingresso libero anche per gli studenti che potranno accedere all’impianto compilando l’apposito form presente sulla pagina facebook ufficiale della Messina Basket School.