La Basket School perde il derby contro l'Or.sa Barcellona

Terza battuta d’arresto stagionale per la Basket School Messina. La compagine peloritana, al "PalaAlberti" perde il derby contro l'Or.Sa Barcellona che fa sua l'intera posta in palio con il puntegggio di 88-70. I ragazzi di Pippo Sidoti hanno dovuto fare di necessità virtù e non è bastata loro la generosità per avere ragione dell’Or.Sa. Barcellona, scesa in campo con l’obiettivo di tornare al successo dopo tre sconfitte consecutive.

Messina aveva iniziato bene, chiudendo avanti il primo periodo (20-14), grazie alle iniziative di Black, un buon Knezevic ed un attento Mazzullo in marcatura su Cataldo. Un errore al tavolo penalizza i messinesi, un fallo commesso da un giocatore della squadra di casa, viene attribuito ad Alessandro Sidoti che dopo sette minuti si ritrova con ben tre penalità, costringendo il suo coach a richiamarlo in panchina. Senza il suo play titolare, Messina tiene botta, ma nella seconda frazione, anche Mazzullo deve accomodarsi in panca anche lui per tre falli, cosi come Knezevic. Giglia (6 punti alla fine), e Olivo (4) fanno del loro meglio, ma la differenza la fa anche De Simone, che dopo lo zero dei primi dieci minuti, realizza ben 17 punti: Barcellona vola sul +9 al riposo lungo (45-36).

Dopo l'intervallo lungo l’Or.Sa. vola sul +11, ma con grande carattere Black e compagni riescono a ricucire fino al -5 (63-58) alla penultima sirena. Nel quarto finale, torna in campo anche Mazzullo, ma Barcellona non molla, break di 11-1 e partita archiviata. Messina non ci crede più, De Simone invece non si ferma e regala con le sue bombe un vantaggio insperato alla vigilia per la squadra di Beto Manzo che chiude sul +18. Barcellona torna a sorridere, la Basket School Messina invece non deve disperarsi, le condizioni non erano le migliori per affrontare un derby.

Note positive le prestazioni dei giovani, adesso è il momento di fare quadrato, recuperare gli infortunati e sperare che la ruota cominci a girare nel senso opposto.