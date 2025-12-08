“I cento passi – Musica e legalità” al Palacultura con il Maurolico

Iniziativa del liceo di Messina stasera con cento giovani musicisti e il maestro Paolo Vivaldi

MESSINA – Il Palacultura “Antonello” si prepara ad accogliere stasera, alle ore 20.30, un evento che unisce musica, memoria e impegno civile: “I Cento Passi – Musica e Legalità”. Progetto ideato e curato dall’I.I.S. “Francesco Maurolico” con il sostegno del ministero della Cultura e di Siae nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Sul palco si alterneranno oltre cento giovani musicisti: il Coro Maurolico, la Orchestra Giovanile da Camera di Messina e il Coro di Voci Bianche degli Istituti Comprensivi La Pira–Gentiluomo e Manzoni–Dina e Clarenza. Una rete virtuosa di scuole cittadine che da anni lavora per costruire percorsi educativi fondati sulla bellezza, sulla cultura e sul senso civico.

A dirigere il progetto la dirigente scolastica Giovanna De Francesco, affiancata dal professore Costantino Lauria, coordinatore dell’iniziativa. La professoressa Margherita Casalino ha avviato la progettazione. «La musica – spiega la dirigente – è un linguaggio che unisce, educa e rende liberi. Con i giovani possiamo affrontare temi complessi come legalità e responsabilità senza rinunciare all’emozione».

Ospite d’onore dell’evento sarà il compositore Paolo Vivaldi, autore di celebri colonne sonore per

cinema, teatro e televisione: tra i suoi lavori più noti “De Gasperi”, “Einstein”, “Rocco Chinnici”, “La Baronessa di Carini”, “Permette? Alberto Sordi”, “Boris Giuliano”, “La vita promessa”.

Le sue musiche, spesso dedicate a figure simboliche dell’impegno civile e della lotta alla mafia, troveranno una nuova vita grazie all’esecuzione dell’Orchestra Giovanile e alla sua stessa presenza al pianoforte.

La prima assoluta del brano inedito “Voci Oltre il Silenzio”

Fulcro dell’evento sarà la presentazione in prima esecuzione assoluta del brano inedito “Voci Oltre il Silenzio”, composto dal M° Vivaldi appositamente per il concerto.

Il brano – un dialogo intenso tra pianoforte, orchestra, coro e voce recitante – nasce per dare forma musicale al tema del silenzio che spesso circonda le vittime di mafia. A interpretarlo saranno il Maestro stesso al pianoforte, l’attrice Vita Villi, il Coro Maurolico, il Coro di Voci Bianche e l’Orchestra Giovanile: una grande composizione corale che unisce generazioni, linguaggi e sensibilità.

La voce dei ragazzi contro il silenzio

Ad aprire la serata saranno i brani del Coro Maurolico, da anni impegnato nella produzione di contenuti educativi e musicali che affrontano temi sociali e civili: dal video “I cento passi”, premiato a livello nazionale, a progetti contro la violenza di genere come “Canterà” e “A Bocca Chiusa”.

La direttrice Silvia Bruccini, con la sua formazione jazzistica e la cura attenta all’espressività vocale, ha trasformato il coro in un laboratorio di cittadinanza attiva. Accanto a loro, le voci dei bambini dei due cori delle scuole medie cittadine, coordinati dalle prof.sse Maria Silleri e Giusi La Fauci, offriranno un contributo emotivo fortissimo, costruendo un dialogo generazionale che è già messaggio di speranza.

Non mancherà la parola recitata, affidata alla sensibilità dell’attrice Vita Villi che, insieme ad alcuni studenti e studentesse, aiuterà a trasformare le storie in emozione condivisa.

La serata sarà presentata dalla giornalista Rachele Gerace.

