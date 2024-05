“Basta liberi tutti il giorno dell’indifferenziato” VIDEO

La presidente di Messina Servizi Interdonato: "Dobbiamo raggiungere l'obiettivo del 65% nella raccolta"

MESSINA – “Bisogna migliorare la qualità del rifiuto esposto. In tutte le zone, ancora, il giorno dell’indifferenziato è quello del liberi tutti.Deve migliorare la qualità del rifiuto esposto. Dobbiamo assolutamente raggiungere il 65% di raccolta differenziata al più presto. Ogni aiuto tecnologico che ci permette di essere più accurati nella corretta differenziazione dei rifiuti è un passo fondamentale in questa direzione. Non possiamo permetterci di rimanere indietro: la tecnologia, con l’app Junker, è il nostro alleato più potente per migliorare l’efficienza e l’efficacia della raccolta differenziata. Ora è il momento di agire con determinazione e sfruttare ogni strumento a nostra disposizione per proteggere il nostro ambiente e raggiungere i nostri obiettivi”. Lo ha sottolineato ieri in conferenza stampa la presidente di Messina Servizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato.

Nel 2023, la città ha raggiunto una quota di raccolta differenziata del 55,4%; nel 2022 53,2%. 56,96% nei primi quattro mesi del 2024: un piccolo ma costante aumento della raccolta differenziata a Messina, in vista dell’obiettivo del 65%. “Questi dati – rileva la presidente Interdonato – sottolineano l’efficacia delle nostre politiche e l’importanza di strumenti tecnologici che supportano la nostra comunità nella gestione quotidiana dei rifiuti”.

Riguardo al tema caldo dei termovalorizzatori, due previsti a Catania e Palermo con i Fondi sviluppo e coesione 2021-27, qual è l’opinione della presidente? “Dobbiamo ricordare che se non c’è una raccolta differenziata, servono a poco. All’interno dei termovalorizzatori può essere smaltita la frazione residua della differenziata. A Palermo e Catania deve crescere prima di tutto la differenziata”.

Come funziona Junker

Una volta scaricata l’app, basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente, infatti sarà molto utile anche per visitatori e turisti che si troveranno a Messina. Ed è accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Il riconoscimento degli imballaggi è solo uno dei tanti servizi di Junker, che riunisce in un’unica piattaforma tanti diversi strumenti.

Spiega Messinaservizi: “Al suo interno i cittadini troveranno i calendari sempre aggiornati dei ritiri, con la possibilità di attivare le notifiche, che ogni sera ricordino la raccolta del giorno dopo. E ancora quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, e mappe di tutti i punti di raccolta e le buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio. Grazie a Junker, avranno inoltre la possibilità di ricevere messaggi diretti in merito ad avvisi, iniziative, interruzioni o cambiamenti nei servizi pubblici”.

Articoli correlati