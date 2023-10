Beach sprint, Lucio Fugazzotto è campione del mondo under 19 - Tempostretto

Il giovane tesserato del Rowing Club Peloro vince l'oro nel singolo al mondiale di Barletta

BARLETTA – Lucio Fugazzotto si laurea campione del mondo nel singolo under 19 di beach sprint, la manifestazione in questi giorni è ospitata in Italia, più precisamente a Barletta. Il giovane atleta messinese, tesserato con il Rowing Club Peloro, nel suo percorso che l’ha portato al titolo iridato ha battuto in sequenza il tedesco Ole Hohensee nei quarti di finale, poco meno di tre secondi la differenza tra i due all’arrivo. In seguito ha superato più agevolmente l’egiziano Omar Elkomaty in semifinale e l’americano Malachi Anderson nella finale per l’oro, precedendo quest’ultimo al traguardo di quasi 15 secondi.

Lucio Fugazzotto, sulle orme di Giovanni Ficarra suo compagno al Rowing Club Peloro, diventa il terzo italiano della storia a vincere un titolo iridato nella disciplina beach sprint: segue appunto a Ficarra che nel 2021 si laureò campione del mondo nel singolo senior e ai gemelli Quaranta, oro nel 2022 in doppio misto under 19. Fugazzotto aveva già vinto l’oro al campionato del mondo al remoergometro e sempre in singolo, più recenemente, l’oro europeo a inizio settembre in Francia.

