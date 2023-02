Canottaggio. Oro mondiale indoor per Giovanni Ficarra, completata la tripla corona - Tempostretto

L'atleta messinese si è laureato campione del mondo insieme al compagno Lucio Fugazzotto, entrambi nelle rispettive categorie al mondiale indoor canadese

MESSINA/MISSISAUGA – Il campionato del mondo di canottaggio indoor, che si svolgeva al remoergometro, ha visto Giovanni Ficarra e Lucio Fugazzotto impegnati da Messina e collegati in remoto con il Canada. Risultati eccezionali per entrambi che, nella giornata di sabato 25 febbraio, hanno vinto nelle rispettive categorie, 23-39 pesi leggeri e Under17, sulla distanza dei 500 metri.

Tripla Corona per Giovanni Ficarra

Per Giovanni Ficarra si tratta del terzo titolo mondiale dopo quelli del Beach Sprint (singolo Senior a Oeiras 2021) e del canottaggio classico (due senza Pesi Leggeri a Racice 2022, in coppia col palermitano Durante). Con la conquista del titolo indoor il portacolori messinese viene celebrato anche dalla Federazione Italiana Canottaggio come primo detentore della tripla corona, avendo vinto tre titoli mondiali nelle tre discipline.

“Un risultato di grande prestigio per l’azzurro, al terzo titolo mondiale in tre anni, e da oggi ancor più nella storia del remo iridato, come di tutta l’Italremo” si legge sul sito della Federazione Italiana Canottaggio. Ficarra ha chiuso la sua prova in 1’22″0, migliorando di 7 decimi il precedente che gli era valso, oltre alla qualificazione, anche il nuovo record italiano, adesso migliorato. A completare il podio lo spagnolo José Daniel Martinez Lopez a 1’22″2 e l’egiziano Mohamed Kota a 1’23″3.

Lucio Fugazzotto campione del mondo Under17

Per il Circolo Canottieri Peloro dal mondiale indoor canadese arriva una doppia soddisfazione visto che anche Lucio Fugazzotto, quindicenne, ha trionfato nella categoria Under17 sulla distanza di 500 metri mettendo alle sue spalle anche atleti più grandi di età.

Fugazzotto ha concluso la prova in 1’21″7, anche lui precedendo il primo rivale, l’ucraino Yaroslav Zakharov per soli due decimi di secondo, 1’21″9 il tempo finale del secondo classificato. Al terzo posto un altro ucraino, Artem Baranov, che ha concluso la prova i 1’23″0.

