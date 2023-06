Beach Sprint, Peloro si aggiudica la classifica finale del Trofeo Filippi - Tempostretto

Dopo le tre tappe di Mondello, Venezia e Pescara il circolo messinese si aggiudica la classifica finale battendo Barletta

PESCARA – È il Rowing Club Peloro a vincere la classifica finale della seconda edizione del Trofeo Filippi di beach sprint. Al termine delle tre tappe disputatesi tra la fine di aprile e questo weekend tra Mondello, Venezia e Pescara, il sodalizio remiero peloritano porta in Sicilia il trofeo, succedendo nell’albo d’oro alla LNI Barletta. Nella classifica generale finale, il Rowing Club Peloro si aggiudica il Trofeo Filippi totalizzando 289 punti, precedendo in graduatoria proprio la Lni Barletta, che si ferma a 240. Terza con 169 punti, la Canottieri Mondello. Complessivamente, sono 34 le società italiane a punti nella seconda edizione del Trofeo Filippi.

A margine delle finali si è tenuta anche la prima parte delle Selezioni per i grandi eventi internazionali del 2023: Anoc World Beach Games in Indonesia, Campionati Europei di beach sprint in Francia e Mediterranean Beach Games in Grecia. Oltre due ore di time trials sotto lo sguardo attento del Capoallenatore Acque Libere Spartaco Barbo, coadiuvato nel processo selettivo dai tecnici societari Lorenzo Keyes e Fabio Patrignani.

Il dettaglio delle medaglie Peloro a Pescara

Oro: Simonetta Falzea e Paola Claps 2x Master; Lucio Fugazzotto 1x U19; Giovanni Ficarra 1x Senior; Emanuel Nocita Francesco Daniele Pacino Giorgio Bernava Karol Ielo, Lucio Fugazzotto timoniere 4x U19; Teresa Torre, Loredana Sorbello, Franca Velardi, Rossana Di Battista (Pescara La), Karol Ielo timoniere 4x Master.

Argento: Teresa Torre in equipaggio Pescara La con Marina Marzioli 2x Master; Mario Monaco e Domenica Genitori 2x misto Master; Gianluca Bardetta 1x Universitari; Simonetta Falzea 1x Master.

Bronzo: Lucio Fugazzotto e Maria Lanciano (Lni Barlatta) 2x misto U19; Giovanni Ficarra e Maria Condurso 2x misto; Franca Velardi e Marco Catapano (Pescara La) 2x misto Master; Maria Condurso 1x Senior; Rosario Sebastiano Panteca, Pietro Fugazzotto, Luca Francaviglia (Palermo Sc), Amato Federico (Palermo Sc), Francesco Daniele Pacino timoniere 4x Senior.

