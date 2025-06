Beach volley, al Duomo arriva la sabbia: Messina si prepara al doppio evento FOTO

I campi prendono forma a una settimana dal primo dei due appuntamenti

MESSINA – Ancora pochi giorni e a Messina, in piazza Duomo, tornerà il beach volley, con due appuntamenti che animeranno la città per oltre una settimana. Prima si terranno infatti le qualificazioni europee, poi il World Beach Pro Tour 2025 a Messina. Un ritorno, quest’ultimo, dopo il successo degli ultimi due anni con tanti atleti, donne e uomini, a giocare sui cambi allestiti in piazza e ad ammirare, prima e dopo le gare, la città. E proprio perché il primo dei due appuntamenti è ormai alle porte (si partirà il 17 con le prime partite) il villaggio che ospiterà i tornei sta iniziando a prendere forma.

La sabbia è stata già trasportata in piazza Duomo, dove i campi sono ormai quasi pronti. Mancheranno poi la tribuna per assistere ai match principali e il villaggio che ospiterà gli atleti e lo staff tra una partita e l’altra. Anche i vigili del fuoco, che cureranno la logistica insieme alla federazione locale, sono già presenti a pochi passi dal Duomo con i propri mezzi per allestire l’area. Ci saranno più aree d’ombra per rendere più fruibile al pubblico il torneo, e le partite serali si giocheranno fino alle 21:30. Previsti anche eventi collaterali musicale ogni sera per coinvolgere le persone in tutte le serate.