Beach Volley al Duomo, è il giorno delle finali. Il programma con gli orari

Dalle ore 8:30 le semifinali femminili e poi a seguire quelle maschili. Dalle ore 13 le finali che assegnano le medaglie

MESSINA – Calerà questo pomeriggio il sipario sulla terza edizione della tappa del Beach Volley Pro Tour Futures a Messina che in piazza Duomo ha accompagnato i cittadini peloritani in questa settimana. Dal mattino in campo le semifinali femminili, con tre squadre ceche e una svizzera, e poi le semifinali femminili dove l’Italia è rappresentata con due coppie che se la vedranno con tedeschi e danesi. Dalle ore 13 poi, scandite ogni ora, le quattro finali, le prime due per il terzo posto e poi le due per l’oro.

Nella passata edizione trionfarono due coppie tedesche, al femminile Anna Lena Grüne e Chenoa Christ, mentre Robin Sowa e Maximilian Just tra gli uomini. Nella prima edizione ormai due anni fa vittorie per la coppia italiana Bianchin e Scampoli al femminile e agli argentini Amieva e Aveiro.

Il programma di domenica 22 giugno

Semifinali femminili

Ore 8,30

Maixnerova/Kylie (CZE) vs Knoblochova/Petrikova (CZE)

Ore 9,20

Pavelková/Pavelková (CZE) vs Menia/Annique (SUI)

Semifinali maschili

Ore 10,10

Hopt/Pfretzschner (GER) vs Cottafava/Dal Corso (ITA)

Ore 11,00

Møllgard/Houmann (DEN) vs Ranghieri/Marchetto (ITA)

Ore 13 finale terzo posto femminile

Ore 14 finale terzo posto maschile

Ore 15 finale primo posto femminile

Ore 16 finale primo posto maschile