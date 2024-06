Messina. Beach Volley al Duomo, trionfo tedesco all’Italia due bronzi

La Germania vince l’oro sia al maschile che nella finale femminile tutta tedesca: "Messina bellissima, ci vediamo l'anno prossimo"

MESSINA – Termina in salsa teutonica la seconda edizione del Beach Volley in piazza Duomo. La Germania conquista tre medaglie pesanti, l’oro in entrambi i tornei e l’argento al femminile. A completare i podi la coppia belga al maschile, argento, e bronzi per due coppie italiane. Gli azzurri sfortunati nelle semifinali disputate la mattina dove hanno incassato tre sconfitte su tre partite. Orsi Toth e Bianchi comunque vincono la finalina per il terzo posto contro la coppia estone, mentre il derby italiano per il bronzo va alla coppia composta da Dal Corso e Viscovich.

“La finale è stata bella ma eravamo tristi perché la nostra amica contro cui giocavamo era infortunata e non ha potuto dare il massimo – dicono Anna Lena Grüne e Chenoa Christ dopo la vittoria al femminile – Messina è veramente una bella città, ci siamo innamorate della granita e brioche. (Christ) Di Anna mi piace che nei momenti di difficoltà è sempre presente e pronta. (Grüne) Di Chenoa sono felice dell’energia che trasmette in campo incitando il pubblico. Speriamo di tornare a Messina l’anno prossimo”.

“Siamo felici della vittoria è la seconda medaglia d’oro consecutiva in competizioni internazionale – dichiarano dopo la vittoria Robin Sowa e Maximilian Just – Gli olandesi sono forti, lo sapevamo e abbiamo combattuto di squadra, l’abbiamo meritato. È la seconda volta che torniamo qui e ci piace tutto, ci siamo trovati benissimo e il cibo è ottimo, grande pasta e grande caffè che per noi è molto importante, ci piacerebbe tornare. (Just) Di Robin mi piace la mentalità, è concreto e fa i punti, (Sowa) Maximilian ha cambiato ruolo ed è passato a difendere da poco, è più votato in questo ruolo e sta migliorando sempre più. Ci vediamo l’anno prossimo? Of course (Certamente)”.

Le cronache delle finali

Sengers/Boehlé (NED) vs Sowa/Just (GER) 18-21 21-18 8-15

Finale equilibrata, terminata al tiebreak, e di alto livello per assegnare l’oro maschile. Nel primo set le due squadre si equivalgono fino alle battute conclusive, la coppia tedesca composta da Sowa/Just trova l’allungo vincente nel finale e porta a casa il primo set per 21-18. Nel secondo set tentano la reazione gli olandesi che scappano via sul 10-7 e mantengono il vantaggio fino al termine del parziale, ricambiando il favore nel punteggio finale nuovamente 21-18 ultimo punto messo a terra da Sengers. Subito break per i tedeschi che scappano sul 6-2, vantaggio massimo sul 12-6 in dirittura d’arrivo con gli olandesi che non riescono a opporsi all’ottima organizzazione teutonica. La sfida si conclude sul 15-8 col muro vincente di Sowa.

Grüne/Christ (GER) vs Kozuch/Schneider (GER) 21-13 21-13

Finale senza storia condizionata dalla condizioni fisiche non ottime di Schneider molto limitata nei movimenti. La coppia Grüne/Christ ha vita facile sia nel primo set dove scappa avanti e chiude con un grande vantaggio per 21-13. Anche nel secondo la resistenza della coppia Kozuch/Schneider dura poco con le avversarie che scappano avanti 4-1 e poi gestiscono. Allungo sul 14-9 con partita in cassaforte per Grüne/Christ che la chiudono sul 21-13 col muro di Christ.

Benzi/Bonifazi (ITA) vs Dal Corso/Viscovich (ITA) 16-21 16-21

Un remake della finale del terzo posto dello scorso anno anche se non si giocò per il ritiro della coppia Benzi/Bonifazi. Ottimo avvio della coppia Dal Corso/Viscovich che scappano avanti 6-2 costringendo gli avversari e chiedere time out arrivando poi di nuovo in scia sotto 10-11 al time out tecnico. Benzi/Bonifazi pagano però nuovamente l’accelerazione dei rivali che toccano il massimo vantaggio sul 19-13 dopo un doppio muro di Dal Corso andando poi ad archiviare il primo set agevolmente sul 21-16. Nel secondo parziale non si inverte il trend con Dal Corso/Viscovich che si aggiudicano il set con lo stesso punteggio ma senza mai che il parziale sia in discussione. Fatto il break nei punti iniziali rimangono in testa a condurre fino al muro finale di Dal Corso che archivia la sfida sul 21-16.

R. Orsi Toth/Bianchi (ITA) vs Hollas/Remmelg (EST) 21-19 21-17

Iniziano meglio le estoni che provano ad allungare durante i primi scambi. Le azzurre tornano in parità e si procede così fino all’allungo di Orsi Toth/Bianchi sul 17-14. La reazione di Hollas/Remmelg permette l’aggancio e poco dopo il sorpasso sul 18-19. Servono i tre punti consecutivi di Orsi Toth per archiviare in favore dell’Italia il primo set. Nel secondo parziale equilibrio per metà set, poi la coppia azzurra mette la freccia sul 14-12 e allunga sul 19-16 poco dopo. Nel finale un bel punto lottato chiuso da Orsi Toth dopo grandi difese di entrambe le squadre porta le azzurre sul match point che Giada Bianchi converte immediatamente con un ace.

Presenti alla premiazione il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro, l’esperto allo sport del sindaco Francesco Giorgio, Felice Iracà comandante dei vigili del fuoco, il colonnello della Brigata Meccanizzata Aosta Savino Dibenedetto, l’ispettore della prevenzione antincendio regionale Riccardo Ranieri, il presidente della Fipav Sicilia Antonio Locandro, il presidente della Fipav Messina Alessandro Zurro, Luigi Dell’Anna responsabile nazionale squadre beach volley, Antonio Chimicata della Croce Rossa Italiana di Messina. La città dello Stretto è diventata il centro del volley italiano e non solo ricevendo nella giornata di sabato le gradite visite, come ha fatto sapere il presidente del comitato territoriale di Messina Zurro, del presidente nazionale Fipav Manfredi e del vice presidente esecutivo della Cev Renato Arena.