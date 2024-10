Beach Volley, il Circolo del Tirreno avvia la scuola aperta tutto l’anno

Inizio ufficiale dei corsi sfruttando i campi indoor e per i giovani prevista attività gratuita grazie al "Progetto Gen_S"

SAPONARA – Dopo i primi mesi di apertura e le prime esperienze di “Open Days”, utili a far conoscere ai tanti appassionati gli impianti indoor e outdoor e le diverse attività praticabili al centro sportivo di Saponara (padel, beach volley, beach tennis, foot volley e scuola nuoto), per la società sportiva Circolo del Tirreno si alza il sipario sull’attività stagionale dedicata al beach volley. Sono iniziati lunedì 14 ottobre i primi 3 corsi di beach volley maschile e femminile, attività tenuta dal Coordinatore Tecnico Pippo Staiti.

“Siamo felicissimi di avviare questi primi corsi – queste le parole di Pippo Staiti – al momento abbiamo già quasi 20 partecipanti che si allenano nelle fasce serali del lunedì e del mercoledì, ma abbiamo già avuto tante altre adesioni e presto apriremo altri turni, per soddisfare le richieste di tutti”.

Campi indoor per attività 365 giorni l’anno

Uno dei punti di forza, sicuramente, è costituito dalla possibilità di poter svolgere attività 365 giorni l’anno, grazie alla grande beach arena outdoor – dove sono presenti 2 campi da beach regolamentari – e, soprattutto, il campo da beach al coperto, unico nella provincia di Messina, dove poter giocare ed allenarsi in qualsiasi condizione meteo.

“La nostra beach arena ha già attirato tantissimi appassionati sin dai primi giorni successivi all’apertura (i primi di agosto, ndr) – prosegue Giuseppe Chillè, amministratore della Ssd Circolo del Tirreno – Certamente, però, il nostro campo da beach indoor è la ciliegina sulla torta, perchè permette di svolgere attività tutto l’anno ed in qualsiasi condizione meteo, sia di beach volley, che di beach tennis e di foot volley. E l’entusiasmo non manca: in tanti hanno già deciso di avvicinarsi e praticare attività con noi, e questo ci stimola a crescere sempre di più: abbiamo già le richieste per aprire altri corsi di mini beach volley, di under 20 ed over 20, cosi come a brevissimo avvieremo anche la scuola padel ed i corsi di scuola nuoto per non galleggianti e principianti, grazie alla realizzazione di una piscina didattica indoor, che ci permette di svolgere attività anche di inverno. Nel prossimo futuro, infine, abbiamo già in cantiere l’avvio dell’attività federale”.

Attività gratuite fino ai 17 anni

Tra le tante novità, un’altra importante riguarda il progetto “Gen_s – Generazione Sport”: promosso da Endas Sicilia, da venerdì 25 ottobre (dalle 17.30 alle 19.30) partirà al Circolo del Tirreno questo progetto rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, che permetterà loro di poter svolgere contemporaneamente attività di padel, beach volley e beach tennis in maniera completamente gratuita (per info e iscrizioni 338 583910).

Beach volley, quindi, ma anche beach tennis, foot volley, padel e scuola nuoto, con uno sguardo alla futura attività agonistica. Tante attività al Circolo del Tirreno al servizio del territorio e di tantissimi appassionati. Tutte le info su www.circolodeltirreno.it.