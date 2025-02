Benevento-Messina, Banchieri: “Per noi qui un punto importante che pesa”

Soddisfatto il tecnico che spiega l'uscita dal campo di Chiarella causa infortunio. Soddisfatto della prestazione: "Sacrificio e sofferenza in campo, continuiamo così"

BENEVENTO – Dalla sala stampa del Ciro Vigorito queste le dichiarazioni di un soddisfatto Simone Banchieri dopo il pareggio ottenuto dal Messina nella 27ª giornata di campionato: “Sapevamo di giocare contro un’ottima squadra, oggi abbiamo dimostrato come si suda la maglia e abbiamo fatto un’ottima prestazione. Che il Benevento avrebbe cambiato qualcosa ce lo aspettavamo, io però parlo della mia squadra che, ripeto, ha fatto una partita, da Messina. Come dico sempre abbiamo provato a vincere, non siamo venuti qui a difenderci e potevamo essere più precisi e avremmo potuto vincere, però prendere un punto qua è importante, un punto che pesa”.

Proseguendo il tecnico ha dichiarato: “Chiarella è uscito per infortunio, stava bene ed era entrato per fare la differenza. Gli infortuni nel calcio capitano, deve stare tranquillo e noi lo aspettiamo. Siamo riusciti a riorganizzarci nel finale. La società mi ha preso per dare un’identità e devo dire grazie ai ragazzi e alla società. Non facciamo i falsi modesti, buon punto di partenza ma c’è tanto da fare. Il sacrificio, la sofferenze e lo stare il campo serve di più al Messina e balza agli occhi, continuiamo così”.

Foto in evidenza di Saya/pagina Facebook Acr Messina

Fonte dichiarazioni Radio Amore

