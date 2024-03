Benevento-Messina. Il giorno della sfida

Calcio d'inizio alle ore 18:30 allo stadio "Ciro Vigorito". Precedenti, momenti delle due squadre e probabile formazione

Questo pomeriggio in campo il Messina al “Ciro Vigorito” di Benevento. La sfida valida come 31ª giornata di campionato sarà la terza in otto giorni, dopo la trasferta a Brindisi di sabato e il turno infrasettimanale in casa di mercoledì col Crotone, per gli uomini di mister Giacomo Modica. I biancoscudati devono giocare per ottenere gli ultimi punti utili per mettere in cassaforte la salvezza, ma si ritrovano adesso a lottare per un possibile piazzamento valido per giocarsi a fine stagione i playoff.

L’avversario Benevento non è certo la formazione più semplice da incontrare visto che nel 2024 non ha mai perso, un filotto di risultati che è iniziato con l’arrivo in panchina di Gaetano Auteri, ex allenatore del Messina che non ha lasciato un ottimo ricordo di sé complici i risultati che sono arrivati. Con i campani arriva da quattro vittorie consecutive, l’ultima giovedì sera a Potenza, e in casa da quando c’è lui “gli stregoni” in casa ne hanno vinte 4 e pareggiata 1. I precedenti sono favorevoli ai campani che all’andata si imposero per 1-0 rete di Improta, che sarà assente insieme a Starita e Karic tra le file dei campani.

I convocati per Benevento-Messina e la probabile formazione

In quanto ad assenze per squalifiche non festeggia certo il Messina che dovrà fare a meno degli squalificati Emmausso, Manetta e Piana, che sconta l’ultima giornata. Se per il secondo portiere non c’è da preoccuparsi più di tanto in quanto il titolare è Fumagalli, al centro della difesa è pesante l’assenza di Manetta e soprattutto del perno offensivo del Messina, Emmausso che da quando è schierato trequartista ha spesso fatto la differenza.

Tenendo conto di questi fattori e pensando che Modica non voglia tornare al vecchio modulo (4-3-3) ma mantenere il 4-2-3-1 l’ipotesi è Firenze possa fare il trequartista e Polito affiancare Dumbravanu al centro della difesa come contro il Picerno. Buona notizia il recupero di Pacciardi che comunque sarà col gruppo ma difficilmente crediamo potrà essere schierato dall’inizio.

La probabile formazione del Messina: Fumagalli; Salvo, Polito, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna, Franco; Rosafio, Firenze, Ragusa; Zunno.

Portieri: Antonio Di Bella (2006), Ermanno Fumagalli (1982).

Difensori: Jacopo Fumagalli (2005), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Federico Pacciardi (1995), Giuseppe Salvo (2003), Samuele Zona (2002), Daniel Dumbravanu (2001).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Marco Firenze (1993), Francesco Giunta (1999), Francesco Scafetta (2002), Domenico Franco (1992), Pasqualino Ortisi (2002), Marco Civilleri (1991).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Vincenzo Plescia (1998), Pierluca Luciani (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001), Marco Rosafio (1994), Sabino Signorile (2002).

Articoli correlati