Betoniera caduta nel torrente Annunziata, in corso la messa in sicurezza dell’area

Vigili del Fuoco impegnati in una complessa operazione prima di poter procedere al recupero del mezzo

MESSINA – I vigili del fuoco del Comando di Messina sono attualmente impegnati per una complessa operazione a seguito dell’incidente stradale verificatosi in viale Annunziata, dove un’autobetoniera è precipitata nel torrente sottostante.



​Sul posto è prontamente intervenuta la squadra del Distaccamento Nord, che ha escluso la presenza di feriti e ha subito preso il controllo della situazione. Al momento, i Vigili del fuoco presidiano costantemente il mezzo pesante: a causa di una limitata perdita di carburante riscontrata sul veicolo, la squadra sta operando in via precauzionale per scongiurare qualsiasi conseguenza più seria.

In questa fase, i soccorritori sono impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza definitiva dell’area prima di procedere al successivo recupero del mezzo. Le operazioni di monitoraggio e presidio proseguono sul posto.