 Betoniera caduta nel torrente Annunziata, in corso la messa in sicurezza dell'area

Betoniera caduta nel torrente Annunziata, in corso la messa in sicurezza dell’area

Redazione

Betoniera caduta nel torrente Annunziata, in corso la messa in sicurezza dell’area

lunedì 09 Novembre 2026 - 17:37

Vigili del Fuoco impegnati in una complessa operazione prima di poter procedere al recupero del mezzo

MESSINA – I vigili del fuoco del Comando di Messina sono attualmente impegnati per una complessa operazione a seguito dell’incidente stradale verificatosi in viale Annunziata, dove un’autobetoniera è precipitata nel torrente sottostante.

​Sul posto è prontamente intervenuta la squadra del Distaccamento Nord, che ha escluso la presenza di feriti e ha subito preso il controllo della situazione. Al momento, i Vigili del fuoco presidiano costantemente il mezzo pesante: a causa di una limitata perdita di carburante riscontrata sul veicolo, la squadra sta operando in via precauzionale per scongiurare qualsiasi conseguenza più seria.

betoniera crollata

In questa fase, i soccorritori sono impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza definitiva dell’area prima di procedere al successivo recupero del mezzo. Le operazioni di monitoraggio e presidio proseguono sul posto.

betroniera crollata 2

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