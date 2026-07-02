Biagio Antonacci protagonista di dieci concerti evento al Teatro Greco di Tindari

Dal 3 al 18 luglio 2026 il cantautore milanese sarà protagonista di una residency esclusiva

Una delle voci più amate della musica d’autore italiana incontra la storia e la magia della Sicilia. Sarà Biagio Antonacci a inaugurare ufficialmente la 70esima edizione del Tindari Festival, la kermesse organizzata dal Comune di Patti, con la direzione artistica di Mario Incudine.

In programma al teatro Greco di Tindari una straordinaria serie di dieci concerti esclusivi, dal 3 al 18 luglio. Il tour, intitolato “Unplugged 2026”, si preannuncia come un’esperienza intima e ad altissimo impatto emotivo. Per l’occasione, l’artista reinterpreterà i più grandi successi della sua trentennale carriera in un’inedita e raffinata chiave acustica. Sul palco, insieme ai suoi storici musicisti, Antonacci sarà accompagnato da un quartetto d’archi, creando un dialogo perfetto tra la purezza del suono acustico e l’acustica millenaria del teatro di pietra.

Le dieci date in calendario rappresentano un vero e proprio record per la location e una delle residency estive più attese dell’anno. Ecco le date: Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 luglio; Martedì 7 e Mercoledì 8 luglio; Venerdì 10 e Sabato 11 luglio; Lunedì 13 luglio; Venerdì 17 e Sabato 18 luglio. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00.

L’evento punta a valorizzare lo straordinario patrimonio archeologico e turistico del golfo di Patti. Per agevolare l’afflusso del pubblico e garantire la massima sostenibilità logistica sul colle di Tindari, sono stati predisposti servizi speciali di bus navetta e collegamenti organizzati dalle principali città siciliane (Messina, Catania, Palermo ed Enna). I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito ufficiale TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.