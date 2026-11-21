Il gruppo consiliare Scurria Sindaco avvierà un dossier e chiederà verifiche al Collegio dei revisori, alla Corte dei conti e al ministero dell'Economia

MESSINA – “Il 20 novembre il Consiglio comunale ha approvato la quindicesima variazione di bilancio in circa nove mesi, la più consistente finora. Una seduta durata circa otto ore, al termine della quale è emerso ancora una volta il quadro di una gestione finanziaria che continua a rincorrere gli equilibri”. Per il gruppo politico civico Scurria Sindaco-Partecipazione, presente in Consiglio comunale, “quindici variazioni in così poco tempo non sono un semplice dato amministrativo. Raccontano una gestione priva di stabilità e capacità di programmazione, costretta a correggere continuamente le proprie previsioni di entrata e di spesa. ‘Il bilancio approvato a febbraio sembra costruito per garantire soprattutto un pareggio formale, con entrate sovrastimate e uscite sottostimate. Le continue variazioni restituiscono l’immagine di un castello di carta. Si continua a mettere il carro davanti ai buoi: si modifica il bilancio e si interviene sul Documento unico di programmazione senza avere prima approvato il rendiconto 2025. Prima bisogna sapere come si è chiusa la gestione precedente, verificare i residui e conoscere le risorse effettivamente disponibili. Poi si programma il futuro. Non il contrario”.

“I numeri raccontano una crisi che non può essere ignorata”

Continua il gruppo Scurria: “Circa 550 milioni di euro di residui attivi, 228 milioni di Fondo crediti di dubbia esigibilità, ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Non sono numeri da leggere separatamente. Occorre capire quanto il Comune riesca realmente a riscuotere, quanto pesino i crediti ancora da incassare e quale sia la reale disponibilità di liquidità. Soprattutto, bisogna confrontare questi risultati con gli obiettivi fissati dal Piano di riequilibrio. A questo quadro si aggiungono l’aumento della spesa per il personale rispetto agli impegni di contenimento previsti dal Piano e la crescita dei costi della politica, nonostante gli impegni assunti per una loro significativa riduzione. ‘Non sono problemi isolati, ma elementi che, letti insieme, delineano una crisi finanziaria di carattere strutturale e una condizione di persistente difficoltà dell’ente. Il Comune continua ad avere problemi nella riscossione, tensioni di liquidità e risorse insufficienti per rispondere alle esigenze della città. Il pareggio sulla carta non cancella questi problemi”.

“Anche asfaltare le strade diventa un problema a Messina”

E ancora: “Per finanziare il rifacimento delle strade il Comune ricorre a un mutuo di circa 6 milioni di euro. Non contestiamo il mutuo in sé. La questione è un’altra: perché un Comune che rivendica il risanamento dei propri conti fatica a trovare risorse per la manutenzione ordinaria? ‘Parliamo di asfaltare le strade, non di realizzare grandi opere. Un bilancio deve servire a garantire servizi e manutenzione. Se anche gli interventi ordinari richiedono il ricorso a nuovo indebitamento, qualche domanda sulla reale disponibilità delle risorse bisogna porsela”.

“Il Salva Messina alla prova dei documenti”

Sostiene il gruppo Scurria: “Ancora pochi mesi fa il sindaco annunciava trionfalmente che nel 2026 Messina sarebbe uscita definitivamente dal predissesto. Ma i numeri oggi disponibili raccontano una realtà ben diversa: quindici variazioni in nove mesi, centinaia di milioni di crediti ancora da riscuotere, un consistente accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e il ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Non è la fotografia di un Comune che ha definitivamente superato le proprie difficoltà, ma di un ente che continua a fare i conti con una crisi finanziaria strutturale e condizioni di grave sofferenza. Il Salva Messina è stato presentato come la soluzione definitiva ai problemi finanziari della città. Oggi, tra gli annunci trionfalistici e la realtà dei documenti, emerge una distanza evidente. Il risanamento non si proclama: si dimostra. Non vorremmo che il Salva Messina si fosse trasformato in una grande operazione di distrazione di massa, utile a celebrare risultati mentre i problemi restano irrisolti. I cittadini meritano verità, non illusioni”.

“Sui conti operazione verità”

Il gruppo Scurria Sindaco-Partecipazione “avvia dalla seduta del 20 novembre un lavoro organico di ricostruzione e verifica della situazione finanziaria del Comune. Saranno messi a confronto in un unico dossier le variazioni di bilancio, il rendiconto 2025, l’evoluzione dei residui, la capacità effettiva di riscossione, le anticipazioni di tesoreria, la spesa per il personale, i costi della politica, le operazioni finanziarie straordinarie degli anni passati e l’attuazione degli impegni previsti dal Piano di riequilibrio. Il dossier sarà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana. Al ministero dell’Economia e delle Finanze il gruppo chiederà di valutare l’attivazione delle verifiche ispettive di propria competenza”.

”Non ci limitiamo a contestare l’ennesima variazione. Vogliamo mettere a confronto le previsioni con i risultati effettivi, ricostruire l’andamento della gestione finanziaria e verificare se gli impegni assunti con il Piano di riequilibrio siano stati rispettati. Chiederemo agli organi competenti di esaminare il quadro complessivo. I cittadini hanno diritto di conoscere la reale condizione finanziaria del proprio Comune. L’operazione verità è appena cominciata. Metteremo insieme i documenti, ricostruiremo i numeri e chiederemo agli organi competenti di fare piena luce. Perché i conti non si aggiustano con la propaganda, gli equilibri non si costruiscono sulla carta e una città non si salva raccontando di averla salvata”, viene annunciato.