Il gruppo consiliare presenta un'interrogazione al sindaco

“Un milione e 340 mila euro destinati a migliorare la vita delle persone con disabilità e delle famiglie fragili. Risorse che avrebbero dovuto finanziare abitazioni per percorsi di autonomia, opportunità di inserimento lavorativo e servizi di assistenza domiciliare. Ma, alla fine, non è stato realizzato nulla. Due finanziamenti sono stati revocati, per il terzo il Comune ha rinunciato. E adesso dovrà restituire 134 mila euro di anticipazioni al Ministero”.

È su questa vicenda che il gruppo consiliare Scurria Sindaco – Partecipazione ha presentato un’interrogazione a risposta immediata, chiedendo al sindaco Federico Basile di spiegare cosa sia successo e perché si sia arrivati a questo punto.

”Dietro queste cifre ci sono persone e famiglie che avevano bisogno di risposte. Parliamo di occasioni di autonomia, di lavoro e di assistenza che la città avrebbe potuto offrire e che invece non sono mai diventate realtà. Non è una semplice pratica amministrativa rimasta incompiuta: è un’opportunità persa per la parte più fragile della nostra comunità”.

A colpire il gruppo è soprattutto la vicenda dell’assistenza domiciliare: “la convenzione con il Ministero risale all’aprile 2023, ma l’affidamento a Messina Social City è arrivato soltanto nell’ottobre 2025. Il progetto prevedeva 125 beneficiari, che non sono stati individuati. Nel frattempo, gli uffici avevano segnalato all’assessore le criticità e il rischio di perdere il finanziamento”.

”Vogliamo capire quando l’Amministrazione abbia avuto piena consapevolezza del problema, cosa abbia fatto per evitarlo e perché non sia riuscita a trovare una soluzione. Non basta parlare di difficoltà burocratiche o di beneficiari irreperibili: bisogna spiegare perché la programmazione non abbia funzionato e perché nessuno sia riuscito a rimettere in carreggiata questi progetti”.

L’interrogazione chiede anche chiarimenti sulla restituzione delle somme e sulle eventuali ulteriori conseguenze economiche per il Comune.

”Il punto politico è inevitabile. Questa Amministrazione rivendica spesso efficienza, capacità di programmazione e buona amministrazione. Ma la buona amministrazione si misura dai risultati, non dagli annunci e dai finanziamenti ottenuti. E quando si perdono 1,34 milioni di euro senza realizzare un solo servizio, il Sindaco ha il dovere di spiegare ai cittadini che cosa non ha funzionato. Perché quei soldi non erano destinati a fare bella figura nei comunicati: erano destinati a cambiare, concretamente, la vita di tante persone.”