Biliardo e Scuola, Caio Duilio e Antonello protagoniste alle finali nazionali - Tempostretto

Per il quinto anno consecutivo il Caio Duilio vince la competizione a squadre specialità Pool. Podio anche per le ragazze dell'Antonello

CERVIA – Ottime prestazioni per le due scuole messinesi, Caio Duilio e Antonello, che hanno preso parte alle finali Biliardo & Scuola a Cervia. Al Palazzetto dello Sport una intensa giornata con circa 200 tra ragazzi e ragazze coinvolte, un appuntamento didattico-sportivo a fine di un lungo percorso che dalle fasi regionali arriva alle finali nazionali.

Le Finali Biliardo & Scuola rappresentano infatti il coronamento dell’attività svolta da tutti i coordinatori regionali, atta a proporre, all’interno delle scuole, il biliardo come strumento didattico per lo studio di materie come la geometria e la fisica e come disciplina sportiva al fine di formare delle squadre che possano partecipare ai campionati studenteschi che quest’anno ha visto la partecipazione di migliaia di ragazze e ragazzi, di ben 54 scuole di 16 diverse regioni italiane.

I risultati del Caio Duilio e dell’Antonello

A trionfare nella competizione a squadre specialità Pool, per il quinto anno consecutivo, l’Ittl Caio Duilio di Messina con la squadra formata da Nathan De Sagun, Jayve Andal e Daniel de Leon seguiti dalla professoressa Maria Gabriella Clemenza; mentre Amanda Isidra Balacanao, Lucy Amboy e Cassandra Bibit, seguite dalla professoressa Donatella Cosola, le fortissime ragazze dell’Iis Antonello, confermano la loro leadership conquistando anche quest’anno il terzo posto in questa prestigiosa manifestazione. In chiave individuale si conferma il miglior atleta della disciplina Pool Nathan De Sagun del Caio Duilio di Messina.

Le squadre sono state allenate dall’istruttore federale Antonio Di Pietro coordinatore regionale del progetto Biliardo & Scuola. Apprezzamento e ringraziamento a tutto il team Messinese per il prestigioso risultato ottenuto da parte dei Dirigenti Scolastici Daniela Pistorino del caio Duilio e Laura Tringali dell’Antonello.

