Concorso vigili. 96 assunti e 4 rinunciano ma 3 posti restano liberi per ricorso

Scorre la graduatoria, entra il numero 110. Mentre i numeri da 111 a 113 devono aspettare l'esito di tre ricorsi

MESSINA – Via a un ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso dei vigili urbani. Su 100 posti disponibili, 93 hanno preso servizio mentre 2 hanno ottenuto il differimento per documentati motivi e una candidata deve prima superare la prova di efficienza fisica, finora rinviata per motivi di salute.

Lo scorrimento e il nuovo ingresso

L’ultimo provvedimento dispone l’assunzione di un nuovo agente a seguito della decadenza del candidato posizionato al numero 103, che non si è presentato per la firma del contratto. Al suo posto subentra l’idoneo in posizione 110.

Tre posti “congelati” dai giudici

Restano liberi, invece, tre posti a causa delle dimissioni, avvenute tra il 22 aprile e il 4 maggio, di tre vincitori già assunti. Il Comune ha deciso di non procedere allo scorrimento immediato per i candidati alle posizioni 111, 112 e 113.

Il motivo è di natura legale: tre candidati idonei hanno proposto ricorso al giudice per vedersi riconosciuti titoli di riserva che li proietterebbero direttamente tra i vincitori. Per evitare futuri contenziosi o la mancanza di posti in caso di vittoria dei ricorrenti, il Comune ha stabilito di riservare questi tre posti fino all’esito definitivo dei giudizi pendenti.