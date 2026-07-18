Sperone. Degrado in via Elio Vittorini, serve una scerbatura urgente sul marciapiede

La consigliera Maddalena Maria Bonanno scrive a MessinaServizi per segnalare le condizioni di incuria e i rischi per la sicurezza dei pedoni

Un intervento tempestivo per restituire decoro e sicurezza a un tratto viario della VI Municipalità. La consigliera della VI Municipalità, Maddalena Maria Bonanno, ha trasmesso una richiesta indirizzata a MessinaServizi Bene Comune e al presidente della Municipalità, mettendo in evidenza la necessità di un’azione coordinata lungo via Elio Vittorini.

La situazione della sede pedonale

La consigliera ha riscontrato un evidente stato di incuria del marciapiede, dovuto principalmente alla fitta presenza di vegetazione infestante cresciuta ai margini della sede pedonale.

Le criticità maggiori si registrano proprio sul fronte della viabilità interna. La vegetazione, in diversi tratti, ha progressivamente invaso il percorso pedonale, riducendone sensibilmente la larghezza utile e rendendo particolarmente difficoltoso, e in alcuni punti del tutto impossibile, il regolare transito dei cittadini a piedi. Questa situazione compromette la piena fruibilità dell’unico marciapiede presente nel tratto interessato e determina un potenziale rischio per la sicurezza di coloro che si trovano costretti a percorrere la carreggiata stradale.

Gli interventi sollecitati a MessinaServizi

Un tempestivo intervento di manutenzione consentirebbe di ripristinare adeguate condizioni di sicurezza e decoro urbano, prevenendo il progressivo aggravarsi dello stato dei luoghi. Per queste ragioni, la consigliera chiede di disporre un urgente intervento di scerbatura e pulizia del marciapiede lungo il tratto interessato di via Elio Vittorini, che percorre l’area attigua alla Snam Rete Gas.

Oltre alla specifica richiesta di provvedere alla rimozione della vegetazione infestante per ripristinare la piena percorribilità del percorso pedonale, la nota sollecita gli organi competenti a valutare l’inserimento del tratto interessato nella programmazione periodica degli interventi di manutenzione del verde.