In tilt l'illuminazione pubblica stasera

MESSINA – Niente iluminazione pubblica sulla via Consolare Pompea stasera. Da qui disagi notevoli e pericoli per i pedoni. Fuori uso l’illuminazione pubblica per cause da verificare in zone molto animate grazie alla presenza dei lidi.

Abbiamo contattato le istituzioni. Aggiornamenti in corso.