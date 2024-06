In corso di accertamento le cause del disservizio elettrico

Un black out ha colpito la zona etnea ed ha provocato il fermo dell’acquedotto Fiumefreddo.

In corso di accertamento, da parte dei tecnici del gestore di energia, le cause del disservizio elettrico al sistema di alimentazione nell’area in cui si trova la Centrale di Amam.

Nel caso di sospensione prolungata, potrebbero verificarsi disagi nella distribuzione idrica nel centro di Messina e nei villaggi collinari e rivieraschi a nord.