Blitz all'alba sulla spiaggia bandiera blu di Furci: sequestrati ombrelloni e sedie - Tempostretto

Indagini per risalire ai proprietari. Il sindaco Francilia: "Trasmetteremo gli atti all'Autorità giudiziaria. Ci saranno altri controlli"

FURCI SICULO – Blitz all’alba di oggi sulla spiaggia bandiera blu di Furci Siculo. Gli agenti della Polizia locale, al comando del maggiore Salvatore Campagna, hanno sequestrato 34 ombrelloni, 4 sedie e altri oggetti lasciati in spiaggia dai bagnanti quali “segnaposto”. Un fenomeno che stenta a sparire. L’Amministrazione comunale è determinata a rendere quanto più decorosa possibile la spiaggia, nel rispetto delle normative vigenti. “Sono in corso verifiche per risalire ai proprietari che, in atto, sono ignoti – spiega il sindaco, Matteo Francilia – e tra poco trasmetteremo all’Autorità giudiziaria una notizia di reato con il verbale di sequestro di tutto il materiale per la successiva convalida del provvedimento. Continuo ad invitare i cittadini di Furci Siculo e i turisti – prosegue Francilia – affinché al termine di una bellissima giornata trascorsa al mare, liberino la “spiaggia libera” da ombrelloni, sedie o altro perché altrimenti si incorre in una illecita occupazione di suolo pubblico demaniale in violazione di quanto previsto dagli articoli 54 e 1161 del Codice della navigazione. Continueremo ad eseguire dei controlli e nel caso in cui qualcuno continuasse a non rispettare le regole provvederemo al sequestro del materiale trovato in spiaggia con aggravio di spese a carico degli interessati come abbiamo fatto questa mattina. La spiaggia libera è di tutti. Prevalga il buonsenso”.