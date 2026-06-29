 Body Building, il messinese Mirenzio terzo ai campionati italiani

Body Building, il messinese Mirenzio terzo ai campionati italiani

Simone Milioti

Body Building, il messinese Mirenzio terzo ai campionati italiani

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lunedì 29 Giugno 2026 - 19:00

L'avvocato peloritano in precedenza aveva vinto a Catania il titolo siciliano nella categoria Classic Hp +1,75

L’avvocato messinese Fabio Mirenzio chiude il suo campionato italiano al terzo posto. Il body builder peloritano competeva nel circuito Fit Italy Ifbb e ha raggiunto tale risultato a Verona, lo scorso 26 giugno, nella competizione che si è svolta al Montresor Hotel di Verona. Sempre Mirenzio qualche settimana fa a Catania, era il 7 giugno, si laureava campione siciliano nella categoria Classic Hp +1,75.

Primo posto per la messinese Maria Stella Spartà, che ha letteralmente dominato la categoria body fitness, e un onorevole piazzamento è arrivato anche Stefania Greco, altra messinese, nella categoria Bikini. Tutti e tre gli atleti appartengono al Team Mangano di Messina .

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