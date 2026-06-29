 Concerto di Max Pezzali a Messina, piano straordinario di Atm per i trasporti

Concerto di Max Pezzali a Messina, piano straordinario di Atm per i trasporti

Redazione

Concerto di Max Pezzali a Messina, piano straordinario di Atm per i trasporti

lunedì 29 Giugno 2026 - 20:09

In occasione della due date di mercoledì 1 e giovedì 2 luglio l'azienda predisporrà delle navette A/R al costo di 4 euro

MESSINA – Il tour “Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026” di Max Pezzali arriva a Messina con due date, mercoledì 1 e giovedì 2 luglio. In occasione dei due concerti, ATM attiverà un piano straordinario per agevolare i collegamenti con lo stadio “F. Scoglio”.

L’Azienda Trasporti Messina predisporrà infatti un servizio speciale, con autobus dedicati che dal viale della Libertà (di fronte agli sbarchi della Caronte&Tourist) raggiungeranno lo stadio F. Scoglio. Il piano straordinario prevede anche l’attivazione di bus navetta, che faranno la spola dalla Stazione Centrale e dallo Zir verso via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in corrispondenza del bivio per lo Stadio. Le navette saranno a disposizione dell’utenza a partire dalle ore 10 del mattino e fino alle 21, orario di inizio del concerto. Il servizio riprenderà alla fine dell’evento e proseguirà sino al completo deflusso del pubblico.

Il biglietto per l’utilizzo delle navette (andata e ritorno) avrà un costo di 4 euro ed è acquistabile tramite:

  • App ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet);
  • Rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria;
  • Parcometri dislocati in città;
  • Emettitrici automatiche attive h24 site a S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito presso statua di Padre Pio). 

Il personale Atm addetto alla vendita dei biglietti sarà inoltre presente all’uscita degli Imbarcaderi e nei pressi della Stazione Centrale e allo Zir.

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