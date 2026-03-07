Bombardamenti a Dubai, Mirko Maccarrone: “Tanti missili intercettati, la situazione è delicata”

Il racconto del messinese dagli Emirati Arabi, bersaglio dell'Iran: "Il governo ci tiene aggiornati, la gente cerca di andare avanti"

DUBAI – Il nuovo fronte di guerra che vede contrapposti da una parte Stati Uniti e Israele e dall’altra l’Iran non ha risparmiato gli altri Paesi del Medio Oriente. Nei tg e sui social a fare più scalpore sono state le immagini di città simbolo della rinascita degli Emirati Arabi, come Abu Dhabi e Dubai, prese di mira da missili e droni iraniani. Una situazione che ha coinvolto anche diversi italiani, messinesi compresi. È di ieri la notizia di un gruppo di musicisti di vari Conservatori (tra cui 7 di Messina) rimasti bloccati in Sri Lanka a causa dell’impossibilità di volare in diverse zone del pianeta.

Il racconto da Dubai di Mirko Maccarrone

Ma da Dubai è arrivata un’altra testimonianza, quella del messinese Mirko Maccarrone. Il giovane, di cui Tempostretto ha raccontato la storia nel 2023, ha raccontato la “nuova normalità” della città, diventata nel tempo la sua casa: “La situazione a Dubai oggi rimane delicata. Ci stiamo abituando a una nuova normalità che in realtà non è normale. Riceviamo messaggi di allerta dal governo che ci informa di potenziali minacce missilistiche e ci dice di andare al riparo. Allo stesso tempo ad oggi, 6 marzo, oltre mille tra missili e droni sono stati lanciati dall’Iran sugli Emirati Arabi ma la maggior parte sono stati intercettati dal THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), il sistema che permette di neutralizzare queste minacce. Il governo sta facendo un lavoro esemplare nel cercare di proteggerci in una situazione molto delicata”.

Il ruolo del governo

“Abbiamo informazioni costanti – ha proseguito Maccarrone -. Ci vengono inviate notifiche sui cellulari per informarci su queste minacce missilistiche e quando la situazione torna con la minaccia adeguatamente risolta grazie ai mezzi di difesa. Il governo ci tiene aggiornati. È normale? No. Più che paura c’è un grande stato di allerta, con le persone che si guardano intorno e prima non succedeva. Dubai è sempre stata una città molto sicura. Questa nuova normalità però causa quest’allerta e ha impatto sulla vita di tutti i giorni. Chi ha interessi economici o famiglie sta cercando di capire come evolverà la situazione. Io qui ho la mia azienda e i miei clienti, il mio centro di interessi resta questo. Credo nel governo e nella gestione della situazione, nonostante sia delicata. Speriamo si risolva in fretta e che Dubai possa tornare la città sicura che è sempre stata. Ma parlo anche degli Emirati in generale”.

Mirko Maccarrone ha continuato invitando tutti a informarsi tramite i canali ufficiali: “La gente sta cercando di andare avanti. Ho visto bambini nei parchi e persone in giro. Lo senti però che la popolazione parla solo di questo. Consiglio a tutti di continuare a seguire le fonti ufficiali, come il ministro della Difesa degli Emirati che dà quotidianamente aggiornamenti. Ma anche l’Unità di Crisi italiana sta facendo un grande lavoro nel rimpatriare i tanti turisti rimasti bloccati”.

Il messaggio di Mirko: “Basta odio sui social”

E infine ha lanciato un messaggio: “Però voglio anche lanciare un appello. Il focus dovrebbe essere dare amore e supporto a chi è qui. Ho ricevuto migliaia di messaggi da Messina, tanti che mi hanno dimostrato il loro affetto. Ma ho visto anche tanto odio sui social. Siamo tutti essere umani e solo insieme riusciremo a superare ciò che abbiamo di fronte”.