 Rischio alluvione a Messina, aggiudicati i lavori per le vasche di calma

Rischio alluvione a Messina, aggiudicati i lavori per le vasche di calma

Marco Ipsale

Rischio alluvione a Messina, aggiudicati i lavori per le vasche di calma

mercoledì 06 Maggio 2026 - 10:00

Intervento da oltre un milione di euro

MESSINA – Nuovo passo avanti per la difesa del suolo a Messina. Il Comune ha aggiudicato l’appalto relativo al completamento degli interventi per la riduzione del rischio alluvione e la realizzazione delle relative vasche di calma. Si tratta di un’opera inserita nel quadro del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, volta a potenziare la resilienza del territorio di fronte ai fenomeni atmosferici estremi.

I dettagli della gara e l’aggiudicazione

La procedura, gestita dal Dipartimento Servizi Tecnici con una gara aperta, ha visto una partecipazione massiccia con ben 209 offerte ricevute. Ad aggiudicarsi i lavori è stato il Consorzio Krea S.r.l., con sede ad Acireale.

L’impresa ha ottenuto l’appalto proponendo un ribasso percentuale del 32,2838% sull’importo posto a base d’asta. Il valore complessivo dell’aggiudicazione ammonta a 1 milione 144mila 826 euro (oltre Iva), a fronte di una base di partenza di circa 1,66 milioni di euro.

Obiettivo sicurezza

L’intervento si concentra su opere idrauliche fondamentali: le vasche di calma. Queste strutture sono progettate per rallentare la velocità delle acque durante le forti piogge, permettendo il deposito di detriti e riducendo la forza d’urto del flusso idrico, proteggendo così le zone a valle dal rischio di esondazioni e alluvioni. Il progetto, vede come responsabile unico del progetto il geologo Letterio Rodilosso ed è stato firmato dal dirigente Antonio Amato.

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