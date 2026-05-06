 "Tua figlia ha avuto un incidente", falso carabiniere colpisce ancora

“Tua figlia ha avuto un incidente”, falso carabiniere colpisce ancora

Alessandra Serio

“Tua figlia ha avuto un incidente”, falso carabiniere colpisce ancora

mercoledì 06 Maggio 2026 - 10:14

Ma la vittima capisce il tranello e fa arrestare due catanesi a Patti

PATTI – Truffa del falso carabiniere sventata a Patti dove l’anziana presa di mira ha capito per tempo quello che stava accadendo, permettendo ai veri carabinieri di arrestare i due responsabili. Si tratta di un 31enne e un 45enne catanesi, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Falso carabiniere, la telefonata

La 68enne ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo, qualificandosi come un militare dell’Arma appunto. “Sua figlia ha avuto un incidente, c’è una bambina ferita, bisogna pagare una cauzione”. E’ così che il sedicente carabiniere voleva farsi consegnare gioielli o denaro, che sarebbe passato a prelevare. La donna ha finto di essere caduta nel tranello ma anziché preparare i soldi ha telefonato al 112 e i veri carabinieri hanno atteso i truffatori nei pressi di casa della 68enne, arrestandoli.

Come sventare le truffe, i consigli dei carabinieri

Le forze di polizia non si rivolgono mai ai cittadini chiedendo somme di denaro o preziosi per il pagamento di asserite cauzioni o altro, ribadisce l’Arma, che consiglia di avviare immediatamente il numero di emergenza 112 in casi del genere. Il tutto anche per consentire alle forze di polizia di eseguire un intervento efficace e risolutivo, favorendo eventualmente anche la possibilità di scoprire – a posteriori – altri episodi analoghi commessi dagli stessi soggetti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Indaimo: “Vivere la litoranea è un diritto di tutti, la movida non deve disturbare” VIDEO
Messina, piano strade da 6 milioni di euro: via libera ai bandi per 5 lotti
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED