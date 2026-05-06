“Tua figlia ha avuto un incidente”, falso carabiniere colpisce ancora

Ma la vittima capisce il tranello e fa arrestare due catanesi a Patti

PATTI – Truffa del falso carabiniere sventata a Patti dove l’anziana presa di mira ha capito per tempo quello che stava accadendo, permettendo ai veri carabinieri di arrestare i due responsabili. Si tratta di un 31enne e un 45enne catanesi, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Falso carabiniere, la telefonata

La 68enne ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo, qualificandosi come un militare dell’Arma appunto. “Sua figlia ha avuto un incidente, c’è una bambina ferita, bisogna pagare una cauzione”. E’ così che il sedicente carabiniere voleva farsi consegnare gioielli o denaro, che sarebbe passato a prelevare. La donna ha finto di essere caduta nel tranello ma anziché preparare i soldi ha telefonato al 112 e i veri carabinieri hanno atteso i truffatori nei pressi di casa della 68enne, arrestandoli.

Come sventare le truffe, i consigli dei carabinieri

Le forze di polizia non si rivolgono mai ai cittadini chiedendo somme di denaro o preziosi per il pagamento di asserite cauzioni o altro, ribadisce l’Arma, che consiglia di avviare immediatamente il numero di emergenza 112 in casi del genere. Il tutto anche per consentire alle forze di polizia di eseguire un intervento efficace e risolutivo, favorendo eventualmente anche la possibilità di scoprire – a posteriori – altri episodi analoghi commessi dagli stessi soggetti.