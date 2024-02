Bonus caro mutui: 15mila le domande, altri 25 milioni a disposizione

Lo annuncia il presidente della Regione siciliana Schifani

“Continua a crescere il numero delle domande di contributo per il caro-mutui sulla piattaforma telematica dell’Irfis da parte delle famiglie siciliane. A ieri, si è raggiunta quota 14.544 istanze inviate, con altre 5.750 in lavorazione. Già risultano 15mila le domande e ci sono a disposizione per le famiglie altri 25 milioni”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commenta l’andamento dell’iniziativa messa in campo dal governo regionale a favore dei nuclei familiari che hanno subito l’aumento considerevole degli interessi passivi dei mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa.

“In base al numero di domande pervenute – aggiunge Schifani – la richiesta di contributo impegna la metà del fondo messo a disposizione, pari a 50 milioni di euro. Segno che la procedura segue il suo iter regolare e a 14 giorni dalla scadenza, prevista per il 29 febbraio, la risposta di adesione è più che soddisfacente”.