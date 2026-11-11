Equitazione, la messinese Sofia Lo Prete Panzera brilla a Fieracavalli 2026

La giovane amazzone messinese di soli 13 anni che si allena al Club Ippico Paolo Ferretti conquista il terzo posto in sella a Fox Hall Sandy ai Best Rider di Verona

Messina festeggia un nuovo importante successo nel mondo dell’equitazione. La protagonista è Sofia Lo Prete Panzera, appena tredicenne, che ha conquistato uno splendido terzo posto nella categoria Livello Base Pony del Progetto Sport, in occasione di Fieracavalli 2026, la prestigiosa manifestazione internazionale ospitata a Verona. Un risultato di grande prestigio per la giovane amazzone, che si allena presso lo storico Club Ippico Paolo Ferretti di Messina, seguita dall’istruttore Giovanni Liotta, e che rappresenta il coronamento di una stagione agonistica affrontata con impegno, passione e determinazione.

Il podio veronese non arriva per caso, ma è il frutto di un percorso sportivo costruito tappa dopo tappa durante tutto il 2026. Sofia si era infatti imposta nella fase regionale del Progetto Sport, conquistando la vittoria e guadagnando così il diritto di partecipare alla finale nazionale, disputata dall’1 al 4 ottobre al Riviera Resort di Cattolica. Anche in occasione dell’appuntamento nazionale la tredicenne messinese ha dimostrato carattere e qualità tecniche, classificandosi al settimo posto nel Livello Base Pony. Un piazzamento che le ha permesso di rientrare tra i dieci Best Rider selezionati per accedere alla successiva competizione di Verona, riservata ai migliori protagonisti del circuito.

Per Sofia si sono così spalancate le porte dell’ArenaFISE, il grande spazio dedicato alla Federazione Italiana Sport Equestri nell’ambito della 128ª edizione di Fieracavalli, uno degli appuntamenti internazionali più importanti del settore. Ed è proprio su questo prestigioso palcoscenico che la giovane amazzone ha firmato la sua impresa, salendo sul terzo gradino del podio nel Livello Base Pony BP90, in sella a Fox Hall Sandy. Una prestazione di grande spessore tecnico, impreziosita da un doppio percorso netto, senza penalità, e conclusa con il tempo di 50,54 secondi. Per la giovane amazzone messinese si chiude dunque una stagione sportiva 2026 da incorniciare: la vittoria regionale, il settimo posto alla finale nazionale di Cattolica e, infine, il prestigioso bronzo conquistato a Verona.