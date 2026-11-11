 Tre nuotatrici dell'Unime impegnate insieme a Marchello ai campionati italiani assoluti invernali

Tre nuotatrici dell’Unime impegnate insieme a Marchello ai campionati italiani assoluti invernali

Simone Milioti

Tre nuotatrici dell’Unime impegnate insieme a Marchello ai campionati italiani assoluti invernali

mercoledì 11 Novembre 2026 - 10:06

Dal 12 al 14 novembre a Riccione la manifestazione tricolore in vasca corta con protagoniste Arcudi, Ferrara e Raffa

Appuntamento nazionale per l’Unime del nuoto che porta a Riccione, ai campionati italiani assoluti invernali in programma dal 12 al 14 novembre presso lo stadio del Nuoto, Emma Arcudi, Sabrina Maria Ferrara e Silvia Raffa. Le tre universitarie si aggiungono al talento messinese ex Ulysse ora tesserato Esercito e Aurelia Nuoto Davide Marchello che avrà possibilità di medaglia nei 400 e 800 stile libero e per lui, come per i compagni di nazionale, sarà anche occasione per provare a staccare il pass per i campionati mondiali di Pechino di inizio dicembre. La manifestazione conta 550 atleti iscritti in totale da 128 società. Dodici gare al giorno con batterie e serie lente al mattino, finali B e A e serie veloci nel pomeriggio in diretta su Rai Sport +HD e Rai Play Sport 1.

Le nuotatrici dell’Unime saranno impegnate nei 50 e 100 farfalla, Emma Arcudi e Sabrina Ferrara, quest’ultima si è qualificata con tempi rapportati dalla vasca di 50 metri. Silvia Raffa invece sarà presente nei 100 rana, anche lei con tempo rapportato. Davide Marchello come detto prenderà parte ai 400 e 800 stile libero dove è inserito col quarto e secondo tempo, per lui però anche iscrizione nei 200 stile libero, mentre non prenderà parte ai 1500 stile libero gara che spesso ha nuotato.

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